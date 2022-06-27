Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i istedi!
Kısa bir ayrılık sürecinden sonra ilişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.
Oğuzhan Koç, yaz sonunda evleneceği Demet Özdemir'i ailesinden istedi.
Çift aile arasında düzenlenen törende Nişan yüzükleri taktı.
Törende Demet Özdemir'in hazırladığı tuzlu kahveyi içen Koç'un " Bence mükemmel bir karışım" demesi güldürdü.
Çift aile arasında düzenlenen törende Nişan yüzükleri taktı.
Törende Demet Özdemir'in hazırladığı tuzlu kahveyi içen Koç'un " Bence mükemmel bir karışım" demesi güldürdü.