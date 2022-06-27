. Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i istedi!
  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i istedi!

Kısa bir ayrılık sürecinden sonra ilişkilerine ikinci bir şans veren oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ekleme: 27.06.2022 - 10:08 Güncelleme: 27.06.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Oğuzhan Koç, yaz sonunda evleneceği Demet Özdemir'i ailesinden istedi.

Çift aile arasında düzenlenen törende Nişan yüzükleri taktı.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'i istedi!

Törende Demet Özdemir'in hazırladığı tuzlu kahveyi içen Koç'un " Bence mükemmel bir karışım" demesi güldürdü.
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Başsavcılık harekete geçti!
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi
Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyona izin verilmedi
Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası iftirası' bedeli: 100 bin TL ödeyecek
Türk Kriminal İnceleme ekiplerinden Interpol'e parmak ısırtan başarı
Rusya'da 100 yıl sonra bir ilk! Temerrüde düştüler! Bakan “Komedi” diyerek duyurdu!
Bu resmen insanlık suçu! İspanya-Fas sınırındaki göçmen katliamına tepkiler büyüyor; görüntüler korkunç
İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
'Ses' bombaları peş peşe patladı! Tuba Torun'un da ses kaydı ortaya çıktı! 'Dolarla vekil olan CHP'liler' kim?
NATO zirvesi öncesi Yunan gazetesi yazdı: Türkiye'yi haklı gösteren üç tez!
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği isimlerin listesi! Katilleri bile vermemişler
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
CHP’deki yeni skandalın baş aktörü Aykut Erdoğdu! Neresinden bakarsan kepazelik
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!
PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında CHP'li ve HDP'li isimler de var
Bakan Özer duyurdu! ''Hedef günlük 1 milyon!''
HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!
Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!
Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!