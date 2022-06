Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber'e veda! Salon boş kaldı!

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden Kurtlar Vadisi'nin Tuncay'ı ünlü oyuncu Osman Wöber için, Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Babasına veda eden kızı Irmak Wöber, " Babamla artık anılarda birlikte olacağız" dedi. Salonun boş kalması ise gözlerden kaçmadı

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deve Tuncay" karakteriyle geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Osman Wöber geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata veda etmişti. Usta oyuncu için ilk tören Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlendi.



Törene Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber'in yanı sıra ünlü oyuncular Zafer Algöz, Hidayet Erdinç, Deniz Tansel Öngel, Kemal Topal, Galip Erdal ve sanat camiasından pek çok isim katıldı. Konuşmalarla başlayan tören, saygı yürüyüşüyle sona erdi.



"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Osman Wöber'in acılı eşi Müge Wöber, "Her insanın adının önünde sıfatlar vardır. Bu sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum. Osman vicdanlıydı, şefkatliydi, asildi, dürüsttü, cesurdu. Her şeyden önemli çok ölçülü bir adamdı.



Erdemliydi. Onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluydum. Beni mutlu etti. Güzel bir hayat yaşadık. Her anlamda zengin bir hayat yaşadık. Onu çok özleyeceğim" dedi.



"BABAMLA ARTIK ANILARDA BERABER OLACAĞIZ"

Babasına veda eden Irmak Wöber, "Çok üzgünüz, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten kelimeleri bir araya getiremiyorum.



Babamla artık anılarda beraber olacağız. Arkadaşlarının söyledikleri ve anlattıklarıyla babamı hatırlayacağım. Herkes çok güzel şeyler söyledi. Gelen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.



"ONDAN ÖĞRENDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR"

Arkadaşına veda eden oyuncu Galip Erdal ise, "Başımız sağ olsun. Türk tiyatrosu çok önemli bir değerini yitirdi. Umarım gelecek nesiller onun bıraktığı mirası daha ileri taşıyabilirler. Hepimiz çok üzgünüz. Yeni bir yol açmıştı devlet tiyatrosunda. Şu ana kadar onun yaptığı hizmetleri ileri götürebilen yöneticimiz yok. Umarım gelecekte olacak ve onun izinden aydınlık günler görecek. Yaklaşık 40 yıllık büyüğümdü. Aynı sınıfta, aynı okulda okuduk. Çok değerli bir büyüğümdü. Ondan öğrendiğimiz çok şey var. Dediğim gibi ayrılık çok zor ama biz ayrıldığımızı hissetmiyoruz" dedi.



Cenaze namazına Wöber'in eşi Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber yakınları ve sanatçı dostları katıldı. Müge Wöber ve kızı Irmak Wöber, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökerken, dostları da onları teselli etmeye çalıştı. Wöber'in yakın arkadaşlarından oyuncu Hatice Aslan, kıymetinin bilinmediğini, buna çok üzüldüğünü söyledi. Öte yandan, uzun yıllar rol aldığı Kurtlar Vadisi kadrosundan yalnızca birkaç kişinin cenaze namazına katıldığı görüldü.



"KIYMETİNİN BİLİNMEMESİNE ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Arkadaşını kaybetmenin acısı içinde olduğunu söyleyen oyuncu Hatice Aslan, "Yakın arkadaşımdı. Osman Wöber İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürü iken ben Ankara'dan buraya geldim. Çok şanslıyım. Onun müdürlüğü döneminde çok güzel işler yaptık. Osman gibi bir insanın kıymetinin tam olarak bilinmemesinden çok üzülüyorum. Osman'ın Ankara'ya gidiş sebebi burada şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Çok üzülüyorum, Osman çok sevdiğim bir insandı" dedi.



"MELEK GİBİ BİR İNSANDI"

Cenazeye katılan isimlerden biri olan Oyuncu Sefa Zengin da, "Osman Ağabey dünya iyisi bir insandı. Çalışılması çok kolay, büyük bir ustaydı benim için. Çok genç bir ölüm açıkçası. Her ölüm erken derler ama



Osman Ağabey için çok erken. Melek gibi bir insandı. Bizim onunla çok sayıda capslerimiz paylaşılıyor. Özellikle pandemi döneminde çok esprisi yapıldı. Şimdi bütün bunlar birer acı olarak kalacak. İnsanın başka türlü hatırlaması çok zor. Ruhu şad olsun" diye konuştu.



"ACIMI TARİF EDEMİYORUM"

Osman Wöber ile birlikte aynı yapımda rol alan oyunculardan biri olan Abidin Yerebakan ise, "Hayatımda tanıdığım en dürüst, en merhametli, en adaletli adamdı. En iyi dost, en iyi ağabey, en iyi yol arkadaşıydı. İnsanları, hayvanları, dünyayı seven, kimsenin hakkına tenezzül etmeyen, inanılmaz bir adamdı. Rabbim onu cennetine alır İnşallah. Acımı tarif edemiyorum" ifadelerini kullandı.



ZAFER ALGÖZ: MERHAMETLİ BİR ADAMDI

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Pırıl pırıl bir insandı. Çocuklarına, insana, doğaya hatta sokak köpeklerine sahip çıkıp evine alabilecek kadar merhametli bir adamdı Osman Wöber. Kendisi Adana Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki dönem idarecilik yaptı. Oyunlar yönetti. Birçok projenin yapımında emeği geçti. 'Eyvah şimdi ne yapacağız' dediğimizde son derece soğukkanlı işin yürümesi adına olumlu kararlar alan son derece nitelikli bir idareciydi Osman Wöber" dedi.



Ünlü oyuncu ve yönetmen Osman Wöber'in cenazesi, kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığına defnedildi.