. Gupse Özay'dan karnı burnunda ilk poz!
  • USD: 16,65 - 16,68
  • EURO: 17,61 - 17,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gupse Özay'dan karnı burnunda ilk poz!

İki yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, yeni fotoğrafını paylaştı. Şimdilerde anne olmaya hazırlanan ve arkadaşlarıyla birlikte objektif karşısına geçen Özay'ın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 27.06.2022 - 10:05 Güncelleme: 27.06.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), 2020 yılında sade bir törenle, Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak sakin bir hayat süren ikilinin, geçtiğimiz aylarda anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

BİRAZ DAHA ZAMAN”

Daha önce "Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna, gülerek “Biraz daha zaman” diyen ve birkaç gün önce bir davete katılan Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın evde senaryo yazmakla meşgul olduğunu söylemişti.

Gupse Özay'dan karnı burnunda ilk poz!

"TEYZE OLUYORUM"

Bu açıklamadan günler sonra Özay'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü isim, güzel haberi; gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler" paylaşımını kendi hesabından yayınlayarak duyurmuştu.

Sinema filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan 37 yaşındaki Gupse Özay, paylaşımına "Teşekkür ederiz" notunu düşmüştü.

"BU KÜÇÜK KIZ DOĞSUN"

Yedi aylık hamile olan oyuncu, son paylaşımıyla da bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" demişti.

Gupse Özay'dan karnı burnunda ilk poz!

BEBEK GÖRÜNDÜ

Şimdilerde eşi Barış Arduç'la Alaçatı'da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Gupse Özay, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Melikşah Altuntaş ve Esra Ruşan ile birlikte vakit geçiren Gupse Özay'dan yeni fotoğraf geldi.

Gecenin sonunda dostlarıyla birlikte objektif karşısına geçen ve yaklaşık 7 aylık hamile olan ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü.
Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Başsavcılık harekete geçti!
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi
Kandil’de teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı! HDP’li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre ile ilgili yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ açıklaması: Provokasyona izin verilmedi
Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası iftirası' bedeli: 100 bin TL ödeyecek
Türk Kriminal İnceleme ekiplerinden Interpol'e parmak ısırtan başarı
Rusya'da 100 yıl sonra bir ilk! Temerrüde düştüler! Bakan “Komedi” diyerek duyurdu!
Bu resmen insanlık suçu! İspanya-Fas sınırındaki göçmen katliamına tepkiler büyüyor; görüntüler korkunç
İşveren tarafından asgari ücret temmuz zammı için yeşil ışık! TİSK'ten son dakika zam açıklaması: Olumlu yaklaşıyoruz
'Ses' bombaları peş peşe patladı! Tuba Torun'un da ses kaydı ortaya çıktı! 'Dolarla vekil olan CHP'liler' kim?
NATO zirvesi öncesi Yunan gazetesi yazdı: Türkiye'yi haklı gösteren üç tez!
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan iadesini istediği isimlerin listesi! Katilleri bile vermemişler
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
CHP’deki yeni skandalın baş aktörü Aykut Erdoğdu! Neresinden bakarsan kepazelik
Başkan Erdoğan'dan NATO çıkarması! Dosyada 6 başlık var!
PKK/KCK/TDÖ operasyonu! 38 gözaltı kararı: Aralarında CHP'li ve HDP'li isimler de var
Bakan Özer duyurdu! ''Hedef günlük 1 milyon!''
HDP'li vekilin oğlu yakalanmıştı! Kaz Dağları'nda kamp yapmış!
Denizli'de korkunç kaza! Minik Azra hayatını kaybetti!
Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu!

Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

Ev sahiplerinden yeni oyun! Hapis cezası var! 6 kira bedeli teklif eden var!

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

AFAD'dan flaş hava durumu uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat!

TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!