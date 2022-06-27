. Gupse Özay'dan karnı burnunda ilk poz!

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), 2020 yılında sade bir törenle, Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak sakin bir hayat süren ikilinin, geçtiğimiz aylarda anne-baba olmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.BİRAZ DAHA ZAMAN”Daha önce "Çocuk istiyor musunuz?” sorusuna, gülerek “Biraz daha zaman” diyen ve birkaç gün önce bir davete katılan Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın evde senaryo yazmakla meşgul olduğunu söylemişti."TEYZE OLUYORUM"Bu açıklamadan günler sonra Özay'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü isim, güzel haberi; gazeteci Ömür Sabuncuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler" paylaşımını kendi hesabından yayınlayarak duyurmuştu.Sinema filmleriyle gişede büyük başarı yakalayan 37 yaşındaki Gupse Özay, paylaşımına "Teşekkür ederiz" notunu düşmüştü."BU KÜÇÜK KIZ DOĞSUN"Yedi aylık hamile olan oyuncu, son paylaşımıyla da bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" demişti.BEBEK GÖRÜNDÜŞimdilerde eşi Barış Arduç'la Alaçatı'da deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Gupse Özay, önceki gün yakın arkadaşlarıyla bir araya geldi. Melikşah Altuntaş ve Esra Ruşan ile birlikte vakit geçiren Gupse Özay'dan yeni fotoğraf geldi.Gecenin sonunda dostlarıyla birlikte objektif karşısına geçen ve yaklaşık 7 aylık hamile olan ünlü oyuncunun karnının iyice belirginleştiği görüldü.