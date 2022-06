. Fatoş Yelliler'den flaş yanıt!

İki çocuk babası olan Berdan Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fatoş Yelliler'den son dakika flaş yanıt geldi. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim? Zaten annelerini her gördüklerinde travma yaşıyorlar, bu konuyla ilgili pedagog raporu da var" dedi. Berdan Mardini'nin boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'nin olay iddialarına bakın ne dedi!

Geçen yıl boşanma sürecinde yaşadıklarıyla uzun süre konuşulan Berdan Mardini, GÜNAYDIN'a çok önemli açıklamalar yaptı. Eski eşi Fatoş Yelliler ile ilgili dikkat çekici iddialarda bulunan Mardini, bu konu hakkında son kez konuştuğunu söyledi. Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Eski eşler arasına sular bir türlü durulmuyor…Fatoş Yelliler, Berdan Mardini'nin olay iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.Berdan Mardini, Tuba Kalçık'a verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu…Evlilik sürecinizde yaşadıklarınız sizde nasıl bir iz bıraktı?Şimdiki aklım olsa onunla evlenmezdim. Aşk evliliği değildi, çocuk sahibi olmak istiyordum.İyi bir ailenin kızı diye düşünerek bu kararı almıştım. Birbirimizi tanıma fırsatımız bile olmadı.Çocuk da olunca böyle devam ederiz diye düşünüyordum. Bizde boşanma yoktur çünkü.Nereden bileyim aldatılacağımı? Hata yapmışım. Şimdi anlıyorum ki; mühim olan iyi bir insan olmaktır. Namus kalpte, ruhta ve vicdandadır.SIRTIMDAN BIÇAKLANDIMEvliliğiniz boyunca aldatıldığınızdan şüphelendiniz mi?Hangi erkeğin aklına karısının aldattığı gelir ki? Hele anne olan bir kadının... Kafasına peruklar takıp, gece kulüplerinde gezeceğini hiç düşünmezdim.İş için Bodrum'a gitmiştim, döndüğümde evde yoktu.Çocuklar da ağlamaya başladı. Telefonla arıyorum eve gel diye. Gelmedi, telefonu da kapattı.Meğer gece kulübünde eğleniyormuş. Sabaha kadar açmadı telefonunu.O gün şüphelendim. Ertesi gün boşanma davası açtım. Beni sırtımdan bıçakladı desem yeridir.Çocuklarınız bu süreci nasıl atlattı?Çocuklarım annelerini görmek istemiyor. Çocukların anneleriyle yatılı kalmaması için açtığım davada annelerini gördükleri anda ağlamaya başladılar.Bu duruma tüm mahkeme salonu şahit oldu. Pedagog bu durumu rapor olarak yazdı. Mahkeme de beni haklı buldu.Evliliğimiz boyunca da çocuklarla hiç ilgilenmedi. Velayetin bana verilmesini de kabul etti. Çocuklarla arasında bağ yoktu ki.Evliyken de çocukların sorumluluğunu almak istemiyordu. Anneliğe sığınarak kimse kendini haklı çıkarmaya çalışmasın.Her doğuran anne değildir... Annelik yapmadan anne olunmuyor. O kadın anne ise benim annem, ablam ne?Velayeti aldıktan sonra çocukları görmek için istekli davranmadı. Kendi açtığı davanın duruşmasına bile gelmedi. Beraat ettim davadan.Çocuklarınız hâlâ görmek istemiyor mu annelerini?İstemiyorlar. O kadar çok şeye şahit olmuşlar ki. "Çocuklarımla tatile gidiyorum" diyor ama otelde bir odada evlatlarımı tek başına bırakıp, yan odada başka adamlarla buluşmuş, uyuşturucu almış.Her şey belgeli. Peruklar takıp, çocuklara fotoğraf çektiriyormuş. "Babanız ararsa annem uyuyor" diye söyletip, dışarıya gidiyormuş. Bu mu annelik? Her kadın anne değildir.Namusunu, şerefini korumayıp, çocukları- nı hiçe sayıp, kendi zevkinin peşine düşen insandan anne olmaz.Kimse kusura bakmasın, ben böyle yaşayan bir kadına çocuklarımı gösteremem.Her türlü kötü şeyi yapmış. Bana teknede uyuşturucu kullanırken görüntüleri geldi.Uyuşturucu aldıktan sonra gülerek "Çocuklarımı görmeye gideceğim" diyor. Böyle bir kadına çocuk teslim edilir mi?Gerçekten de çocuklar annelerini hiç sormuyorlar mı?Hiç sormuyorlar. Çocuklarıma süt bile vermedi. Bakıcıların elinde büyüdüler. Bağ kurmamış ki onlarla.Bağ kurmadıkları için annelerinden bahsetmiyorlar bile. Adli Tıp raporları var, uyuşturucu kullandığı belgelendi.Mahkemeye, intihar videolarını da sunduk. Ruhsal olarak sağlıklı değil, uyuşturucu bağımlısı.Mahkemede polis eşliğinde haftada bir saat çocuklarını görmesine karar verdi. Bu kadının zaten çocukları görmek gibi bir talebi yok.Bir buçuk senedir sadece dört defa gelmek için hamlede bulundu. O da göstermelik. Çocuklarım zaten halalarıyla birlikte. Çok daha mutlular.Çocuklarınızdan medyaya yansıyan haberleri saklayabildiniz mi?Hayır. İnternet çağındayız, başaramadım. Kendileri her şeyin farkında. Beni defalarca aldattığını evlatlarım da biliyor. 10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım.Boşandıktan sonra evde eşyalarının arasından neler neler çıktı. Mektuplar, parfümlü tişörtler buldum.Sevgililik cüzdanı bile yapmış adamlarla. Evde dolmalar, börekler yapıp sevgililerine götürmüş.Böyle bir kadına çocuklarımı nasıl göstereyim? Zaten anneyi her gördüklerinde travma yaşıyor evlatlarım.ESKİ EŞİME HİÇ ŞİDDET UYGULAMADIMEşinizden boşandıktan sonra arabası kurşunlanmıştı. Bu olayla ilgili ne söylemek istersiniz?Olayın benimle hiçbir ilgisinin olmadığını daha önce de söylemiştim. O kadar çok çarpık ilişki yaşıyor ki...Allah bilir kimin canını yaktı da böyle bir olay yaşadı. Evliliğimiz boyunca en ufak şiddet bile uygulamadım kendisine.Şimdi de ben o kadını yok sayıyorum. Benim için hiç değeri olmayan biri.Berdan Mardini'nin boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.Fatoş Yelliler 'Keşke bana sallamak yerine bunlarla gündeme gelmek yerine azda olsa sanatınla gündeme gelebilsen, yazık çok yazık biraz gündemden düşünce yine kuru iftiralar atıp saçmalayıp gündeme gelmeye çalışıyorsun sayemde.Ben bile senin sırtından prim yapmazken senin benim gibi ünü olmayan bir kadının sırtından prim yapmaya çalışıyor olman gerçekten acınacak durumdasın.Allah yardımcın olsun çocuklar travma yaşıyor doğru 8 yaşındaki bir kız çocuğuna annesini aramak istediğinde senin annen o…, teki dersen çocuk tabii travma yaşar. Çünkü sen kendi hırsın uğruna çocuklarını harcıyorsun…' dedi.