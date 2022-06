Defne Samyeli'nin görenleri şaşırttı!

49 yaşındaki Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırıyor. Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli cesur seçimleri ile sosyal medyayı sallıyor. Bir süre önce sahnelere geri dönen Defne Samyeli sesinin yanı sıra dekolteli sahne kıyafetleri ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Defne Samyeli'nin bikinili son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte Defne Samyeli'nin çok konuşulan o paylaşımı…

Defne Samyeli tatil sezonunu açtı. Defne Samyeli'nin yıllara meydan okuyan fiziği yine gündem oldu. Fit hali dikkat çeken şarkıcı için "Kim der iki çocuk annesi diye?" yorumu yapılmıştı.



Defne Samyeli, dün akşam Gayrettepe'deki bir mekanda sahne almıştı. Sahneye kabarık eteği bulunan bir kıyafet ile çıkan Samyeli, peş peşe soyunarak mayosuyla kalmıştı. Defne Samyeli'nin müthiş sahne şovu sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Son olarak ise bikinili paylaşım yaptı. Düzgün fiziğine övgüler yağdı...



Spikerlikle başladığı kariyerine oyunculuk ve şarkıcılık yaparak devam eden Defne Samyeli, konser maratonuna tüm hızıyla devam ediyor.



Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan başarılı isim, kusursuz fiziğiyle de sık sık gündeme geliyor.



SAHNEDE ETEKLERİNİ ÇIKARDI

Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli siyak kabarık eteği bulunan bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.



Samyeli, şarkı arasında önce kabarık eteğini, sonra uzun tül eteğini, ardından da beline sardığı tülü çıkartarak mayoyla kalmıştı.



Defne Samyeli, kıyafetiyle yaptığı sahne şovuyla sosyal medyada adından söz ettirmişti.



SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLDÜ



Samyeli'nin videosu sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü.



Bir kısım Samyeli'nin şovunu çok beğenirken bir kısım da "İyice zıvanadan çıktılar" yorumunu yapmıştı.



DEFNE SAMYELİ BARBADOS TATİLİ İLE DENİZ SEZONUNU AÇMIŞTI.



Defne Samyeli, son olarak Barbados tatiline çıktı. Deniz sezonunu açan Defne Samyeli mayolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.



Güzelliğiyle mest eden Defne Samyeli'nin mayolu pozuları yine çok beğenildi.



Ünlü isim, iddialı sahne kostümleriyle olduğu kadar yaptığı açıklamalarla da sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.



Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı kameralara yansıyan Samyeli'nin, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın kendisinden 21 yaş küçük Rüya Demirbulut'la yeni bir aşka yelken açması hakkında, "Bu yaş farkları olayı yeni bir şey değil.



Annem ve babam arasında 32 yaş var. Bununla ilgili kategorizasyon içerisinde olmamak gerekir. Bu konuyu eleştirmek benim yapacağım bir şey değil, beni de ilgilendirmez" yorumunda bulunduğu iddia edilmişti.



"BENİ BAŞKA İNSANLARLA AYNI HABERLERE MEZE YAPIYORSUNUZ"

Sonrasında Etiler'de görüntülenen 49 yaşındaki güzel, mekan çıkışında gazetecilerin sorularına yanıt vermiş; "Ben nezaketimden, beni bekliyorsunuz diye bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum.



Bana sormadığınız soruları yazarak oradan manşet çıkartıyorsunuz. Nezaketim ceza ile karşılanıyor. Bugüne kadar kimin hayatı hakkında cevap vermişim ki gönderme yapayım? Beni başka insanlarla aynı haberlere meze yapıyorsunuz. Neden videolu yapmıyorsunuz haberleri? Bu haberler çıkınca ben de 'Demek ki konuşmamam gerekiyor' diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.



"BENİ YIPRATIYOR"

Kendisine yöneltilen sorunun "Son günlerde çiftlerin arasındaki yaş farkı çok konuşuluyor, siz ne düşünüyorsunuz? olduğunu söyleyen Samyeli, "Sahne kıyafetlerinden sebze meyve fiyatlarına kadar ne soruluyorsa cevap vermeye çalışıyorum. Politika sorun, cevap vereyim ama başkalarının hayatı beni ilgilendirmiyor.



Beni ilgilendirmeyen konularda da konuşmak istemiyorum. Bana sorulan soru yaş farkının çok gündem olduğuydu. Ben de 'Neden gündem olsun, benim anne babamın arasında 32 yaş var' şeklinde yanıt verdim. Orada yapılan haberin muhatabı olan şahısların adı bile geçmeden sorulan her soruya cevap vererek, sizleri kırmamaya özen gösteriyorum ama çıkan haberde başkalarının ilişkilerine yorum yapmış gibi göstermek beni yıpratıyor. Lütfen bu haberi yapan arkadaşlar dikkat etsin" şeklinde konuşmuştu.



"KONTROLE GELDİK"

Milliyet'in haberine göre; Tüm bunların ardından önceki gün kızı Derin Talu ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir doktor kliniği çıkışında objektiflere takılan Defne Samyeli, "Doktor randevumuz vardı; kulak, burun, boğaz için kontrole geldik" açıklamasını yaptı. Son dönemde bazı kulüplerde sahneye çıkan şarkıcıya yöneltilen "Daha büyük alanlarda, daha büyük kitlelere konser vermek ya da Harbiye'de çıkmak ister misiniz?" sorusu, Samyeli'ni kızdırdı.



"BÜYÜK ALANLARDA SAHNE ALIYORUM ZATEN"



Ünlü isim, bu soru üzerine, "Bu hafta iki konserim var. Daha büyük alanlarda sahne alıyorum zaten. Harbiye sahnesi her zaman gündemde, ben tercih ettiğim zaman o da olacak" diye konuştu.



"KOMİK BİR ESPRİ DEĞİLDİ"

Samyeli, Oscar Ödülleri'nde Will Smith'in, Chris Rock'a tokat atmasının kurgu olabileceğini ve sağlıkla ilgili şakalara karşı olduğunu da anlatarak, günlerdir magazin gündemini meşgul eden tartışmalara katıldı. Defne Samyeli, son dönemde Oscar ödüllerinin izlenmek oranlarının düştüğünü söyleyip şöyle konuştu:



"Will Smith'in törende Chris Rock'a tokat atmasının kurgu olup olmadığını bilmiyorum. Kurgu da olabilir, ödül töreninin izleyici sayıları son yıllarda çok düştü, belki konuşulacak bir olay olması açısından yapılmış olabilir. İnsanların sağlık sorunları üzerinden espri yapılmasını hiç komik bulmuyorum. Zaten komik bir espri de değildi. Karşılığında Smith tokat atmak yerine sözlü olarak haddini bildirebilirdi. Komik olmayan espriye verilen bir tepki, tokata gerek yoktu."



"VİCDANSIZ BİR YAKLAŞIM"

"Sağlık konularıyla ilgili esprilere sıcak bakmak çok vicdansız bir yaklaşım" diyen Samyeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sosyal medyayı bir kriter olarak kabul etmiyorum. Adını sanını saklayan, bir kullanıcı adı arkasına gizlenen, sahte hesaplardan insanların bir takım şeyler söylemelerinin altında yatan başka nedenler oluyor. Onlar değerlendirme konusu olamaz."



