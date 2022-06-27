. Burak Özçivit'ten milyonluk yatırım!

Dokuz yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen (35) ile Burak Özçivit (37), ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları Karan'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.Geçtiğimiz günlerde mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.Bebek haberleri sonrasında Bodrum'da objektiflere yakalanan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan."UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM""Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz ,sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı."KARAN VAR, SONRA KONUŞURUZ"Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, önceki gün de Bodrum Türkbükü’nde çocukları Karan ile birlikte yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını, “Karan var sonra konuşuruz” diyerek geçiştiren ikili, daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek evlerinin yolunu tuttu.GÖZÜNÜ BODRUM'A DİKTİTüm bunların ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit, önceki gün Bodrum'da bir şantiyede objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun, eşine doğum hediyesi olarak ev baktığı öğrenildi. Bir süre şantiyede yapım sürecinde olan evi inceleyen Burak Özçivit, ardından oradan ayrıldı.'BAKTIĞI ARAZİ KENDİNİN' İDDİASIÖte yandan gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlarla bilinen ünlü oyuncunun 'Doğum hediyesi olarak bakıyorum' dediği arazinin kendisine ait olduğu öne sürüldü.İddialara göre; Özçivit, geçtiğimiz yıl Bodrum Gümüşlük'teki evinin hemen üstünde bulunan araziyi satın aldı. Villa karşılığı müteahhit ile anlaşmış ve bu yıl inşaat başladı. Toplam altı villa yapılan projeden üç villa Özçivit'in, üç villa ise müteahhittin aldığı söyleniyor. Bir villanın değerinin 15 milyon TL olduğu konuşuluyor.