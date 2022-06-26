. İlk teklif Serenay Sarıkaya'ya!

Yönetmen, tiyatro ve Sinema oyuncusu Cahide Sonku’nun hayatı dizi oluyor. BKM yapımcılığında 2023’te yayınlanması planlanan uzun soluklu proje için hazırlıklara başlandı. Efsanevi oyuncunun hayatını oynayacak isim için arayışta olan yapım ekibi, ilk olarak Serenay Sarıkaya ile masaya oturdu.SICAK BAKIYORSerenay Sarıkaya daha önce “Bergen” filminde başrol oynayacaktı, ancak çekim takvimi kendisine uymayınca projeden ayrılmış ve rol Farah Zeynep Abdullah’ın olmuştu. 5.5 milyon kişiye ulaşarak bir rekor kıran filmde yer alamadığı için üzüldüğü konuşulan Serenay Sarıkaya’nın “Cahide” projesine sıcak baktığı ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.Dizi, Eyüphan Erkul’un “Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz” adlı romanından uyarlanacak. Projenin yönetmen koltuğunda oturacak isim ise Özcan Alper.