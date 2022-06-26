. Hazal Kaya-Ali Atay çiftinin Bozburun tatili!

Uzun süredir birlikte olduğu Ali Atay ile üç yıl önce nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz aylarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti."FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR""Ben feci kocam köylüyümdür" diyen Hazal Kaya, "Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" ifadelerini kullanmıştı.Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve zaman zaman eşi ile oğluyla verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Kaya, geçtiğimiz haftalarda Selin Şekerci ve Demet Özdemir ile tatil sezonunu açmıştı. Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü oyuncuların plaj keyfi objektiflere de yansımıştı.GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİLERHazal Kaya ve Demet Özdemir suya girip serinlerken Selin Şekerci şezlongunda güneşlenmeyi tercih etmişti, ancak arkadaşlarının ısrarları üzerine güneşlenmeyi bırakıp yanlarına gitmişti. Oyuncular, güzellikleriyle tüm bakışları üzerine toplamıştı.SOLUĞU BOZBURUN'DA ALDILARTatile devam eden Hazal Kaya, eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile birlikte yakın arkadaşları Tanem Sivar ve Edhem Dirvana ile soluğu Marmaris'te aldı. Bozburun'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Atay ile Kaya, ailece verdiği pozları da Instagram hesaplarından yayınlamayı ihmal etmedi.Bir dizi fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine, "Bozburun, 2022..." notunu düştü. 31 yaşındaki Hazal Kaya'nın ailesiyle tatil kareleri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.46 yaşındaki Ali Atay ile oğlu Fikret Ali'nin gün geçtikçe daha da birbirlerine benzemesi ise dikkatlerden kaçmadı.