. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı’nın beklenen düğünü oldu!

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ancak ani gelen bir ölüm haberiyle düğünleri ertelenen Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, dün akşam Çırağan Sarayı’nda yapılan düğünle evlendi.

Sosyetenin heyecanla beklediği düğün nihayet gerçekleşti…Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, görkemli bir düğünle evlendi.Aslında mutlu günün tarihi daha erkendi ancak gelen bir ölüm haberi planları değiştirdi.Nazlı Kayı'nın Bursa'da yaşayan üvey babası Avukat Kaan Dimili, geçtiğimiz ağustos ayında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.Acı haberle sarsılan Kayı ile Sabancı aileleri, hemen düğünü erteledi.10 Ekim 2021 tarihinde sade bir nikahla dünyaevine giren çift, muradına dün akşam erdi.Çırağan Sarayı’ndaki düğünde bir kez daha “evet” diyen çift, kılıçla pasta kesti.Yüzlerce kişi de düğünlerinde çifti yalnız bırakmadı.3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık 2020 ’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı.