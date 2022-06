. Amber Heard-Johnny Depp davasında yeni gelişme!

2011 yılında birlikte rol aldıkları 'The Rum Diary' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Johnny Depp ve kendisinden 23 yaş küçük Amber Heard'ün ilişkileri önce nikah masasına, ardından da Hollywood'un en uzun süreli hukuk savaşına uzandı. 2017'de olaylı şekilde ayrılan çift, ilişkinin perde arkasına dair mesajların ve fotoğrafların ortaya döküldüğü mahkemede birbirini suçladı. Altı hafta boyunca tüm dünyanın gözünü çevirdiği davada karar, 1 Haziran'da çıktı.MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEKOy birliğiyle alınan kararda, Jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına ve Heard'ün Depp'e 10 milyon dolar cezai tazminata ek olarak, aktörü zararlarını karşılamak için de ekstra 5 milyon dolar telafi edici tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Ancak sonrasında bu rakam, 5 milyon dolardan Virgina eyaletinin bu tür tazminatlar için sınırı olan 350 bine düşürüldü.Ayrıca jüri üyeleri, Heard'ün evliliğine ilişkin beyanlarına inanmadı ve iddialarının sadece Depp değil başkaca insanları da lekelediğine karar vererek, Heard'ün "kötü niyetle" hareket ettiğine hükmetti.Jüri, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.ANLAŞMAYA VARAMADILARJohnny Depp ve Amber Heard'ün avukatları, sona eren olaylı karalama davasının ardından aktrisin eski eşine borçlu olduğu tazminatın azaltılmasını sağlayabilecek anlaşmaya varamadılar ve böylece; uzun ve maliyetli olabilecek bir temyiz sürecinin zeminini hazırladılar.Yargıç Penney Azcarate, Depp ve Heard'ün katılmadığı mahkemede eski çiftin karalama davasında jürinin verdiği kararı kesinleştirdi.New York Post'da yer alan habere göre; 36 yaşındaki Heard'ün bir sözcüsü, 'Aquaman' aktrisinin temyize gitmeyi planladığının sinyalini verdi:Masumsanız, af dilemezsiniz. Ve haklı olduğunuzu biliyorsanız temyize gitmeyi reddetmezsiniz.TÜM DÜZENLEMELERİNİ REDDETTİOlaylı dava, üç hafta içerisinde Virginia Temyiz Mahkemesi'ne taşınacak ve bu süre zarfında her iki tarafın da temyiz bildiriminde bulunmak için 30 günü olacak.Dava temyizdeyken Depp ve Heard'ün sırasıyla 2 milyon dolar ve 10.35 milyon dolara ek olarak yıllık yüzde 6 faiz oranını içeren tazminatlarını ödemeleri gerekecek.Ayrıca duruşmaya aşina bir kaynak, yargıcın kararı kağıt üzerine geçirdiğini ve Heard'ün önerilen tüm düzenlemelerini reddettiğini de söyledi."PARASIZ KALDI"Öte yandan ünlü isme yakın bir kaynak, 36 yaşındaki aktrisin 'beş parasız kaldığını', 'Hollywood'daki kariyerinin sona erdiğini düşündüğünü' ve 'kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını' iddia etti.Heard, avukatı aracılığıyla Depp'e ödemesi gereken milyonlarca dolarlık tazminatı karşılayamayacağını da itiraf etti. Ünlü ismin avukatı Elaine Bredehoft, aktrisin bu tazminatı ödeyecek maddi güce sahip olup olmadığı sorulduğunda, "Hayır, kesinlikle yok" cevabını verdi.İKİ FİLMDE ROL ALMASI BEKLENİYORBir süredir kızı Oonagh Paige ile zaman geçirmek için setlere ara vermiş olsa da Heard'ün, henüz aktris dışındaki oyuncu kadrosu açıklanmayan 'Run Away With Me' ve kadrodaki en tanınan isimin kendisi olduğu 'In The Fire' adlı iki filmde rol alması bekleniyor."BU JOHNNY İÇİN PARAYLA İLGİLİ DEĞİLDİ"Johnny Depp'in avukatları Camille Vasquez ve Ben Chew ise, katıldıkları bir programda dava ile ilgili konuşarak, Depp'in tazminattan feragat etme ihtimalinin olduğunu dile getirmişti:"Bu Johnny için asla parayla ilgili değildi. İtibarını geri kazanmakla ilgiliydi, ve bunu başardı."