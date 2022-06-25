Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na özür!

Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 programına katılan Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na özür geldi. Ünsal, iki yıl önce Şeyma Subaşı için yaptığı sert paylaşımla ilgili pişman olduğunu dile getirdi. "Tuba Ünsal, Şeyma Subaşı'nın neyini beğenmiyor?" sorusunu yanıtlayan oyuncu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tuba Ünsal, Blu TV'de yayınlanan 40 programında soruları yanıtladı. Ünsal, her soruya açık açık yanıt vererek gündeme geldi. Ünsal "Modellik yıllarında tacize maruz kaldı mı?" sorusuna "Hiç böyle bir şey yaşamadım" dedi.



Tuba Ünsal, Elisabeth Mas Vall ile evliyken Caner Karaloğlu ile aşk yaşamış ve iki kadın bu sebeple gerilmiş ve kavga etmişti. Öyle ki ikili bir mekanda ettikleri kavgadan sonra davalık olmuştu. Ünsal kısa süre sonra Caner Karaloğlu ile ayrıldı ve Mas Vall ile yeniden barıştı. Tuba Ünsal 'Yuva yıkan kadın oldun mu?' sorusuna ağlayarak yanıt verdi. Oyuncu çıklamasında şunları söyledi:



"KİMSENİN KOCASINI ELİNDEN ALMADIM"



Asla. Çok da korkarım bildiğim kadarıyla... O kadar girmek istemediğim bir alan ki... Ne konuşsam boş kalır benim içim çok rahat! Kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi. Davalar geri çekilmezdi. Yalan söylüyor olsaydım çok daha pür pak çıkabilirdim. Bana sorduklarında da yalan söylemedim, tanıyorum, dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum.





DAVANIN GEÇMİŞİ



Elisabeth Mas, bir süre önce restoranda Tuba Ünsal ve Caner Karaloğlu ile karşılaştıktan sonra ünlü oyuncu ve iş insanı eski eşinin kendisini darp ettiğini öne sürmüştü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Tuba Ünsal'ın 'yaralama' suçundan bir yıla kadar hapsi isteniyordu. Öte yandan duruşmaya katılmayan oyuncu hakkında 'zorla getirme' kararı çıkarılmıştı.



İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, müştekinin şikayetinden vazgeçtiği, sanığın da bu durumu kabul ettiğine dair mahkemeye dilekçe sunduğu belirtilmişti. Duruşma savcısı da davanın düşürülmesini talep etmişti.



"KIZ ÇOCUKLARININ DOĞRU ROL MODELLERE İHTİYAÇLARI VAR"



Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Guido Senia ile birlikte sürekli Ibiza'ya seyahat eden Şeyma Subaşı, direkt Ibiza seferi olmamasına sitem etmiş ve kamoyunda tartışma yaratmıştı.



Şeyma Subaşı'na o dönem bir tepki de Tuba Ünsal'dan gelmişti. Ünsal sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "‘Bu ülkenin kız çocuklarının doğru rol modellere ihtiyaçları var. Çalışan, üreten, kadınlığı ağız bükerek öğrenmeyen… Kadın gibi kadın olarak yetişecek o genç kızlar” demişti.



"ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM"



Cansu Canan Özgen'in sunduğu 40 programında iki yıl öncesinde Şeyma Subaşı ile arasında geçen diyalog hatırlatılan Tuba Ünsal, "Çok özür diliyorum böyle bir yanıt verdiğim için. O gün, ben kimim, neyim? Hangi hadle, hangi öfkeyle, hangi durumla, öyle ya da böyle bir genç kadını kıracak bir şeye sahibim. O yüzden, hiç hoşuma gitmedi o gün yaptığım şey. Yani gelişim böyle bir şey işte... İnsan hatalarıyla büyüyor. Ondan çok daha büyük toplum erezyonu sağlayanlar olabilir. Bizim gibi insanların sevgiyle, şevkatle bu insanların yolunu aydınlatması lazım" cevabıyla dikkat çekti.