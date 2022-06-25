. Latif Doğan'dan kötü haber!
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Latif Doğan'dan kötü haber!

55 yaşındaki şarkıcı-şarkı yazarı Latif Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla annesi Ayşe Doğan'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Latif Doğan, annesi için sevenlerinden dua istedi.

Ekleme: 25.06.2022 - 14:12 Güncelleme: 25.06.2022 - 14:13 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda İbrahim Tatlıses'in programına konuk olan Latif Doğan sosyal medyada gündem oldu. Gerek söylediği türküler gerek danslarıyla stüdyoya renk katan Latif Doğan’ın enerjisine yorum yağdı.

YORUM YAĞDI

Gerek söylediği türküler gerek danslarıyla stüdyoya renk katan Latif Doğan’ın enerjisine yorum yağdı. İşte 54 yaşındaki Doğan hakkında atılan bazı tweetler...

“Şu adamın hayat enerjisinin yarısı bende olsaydı her şey bambaşka olabilirdi. Malatyalılar der ki ‘Abi kurbanın olam nerden geliyi bu enerji yorulmadın mı sen?”

“Latif Doğan bu akşam coştukça coştu. Keklik gibi sekti maşallah."

“Meğer ben Latif Doğan'ın ta kendisiymişim. Eli dursa ayağı durmuyor ayağı dursa omuzlar durmuyor.”

DUA İSTEMİŞTİ

Şarkıcı Latif Doğan, geçtiğimiz ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş ve annesi için sevenlerinden dua istemişti.
Latif Doğan, annesiyle birlikte yaptığı paylaşımında ''ALLAH’ımıza şükürler olsun annemizin ameliyatı başarılı geçti, önce RABBİMİZE. Doktorlarımız ve tüm sağlık ekibine dualarını eksik etmeyen tüm sevenlerimize telefonla ve sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten ziyaret eden tüm dostlarımıza sonsuz TEŞEKKÜRLER'' ifadelerini kullanmıştı.


LATİF DOĞAN'IN ANNESİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Latif Doğan'ın annesi Ayşe Doğan'dan kötü haber geldi. Anne Doğan dur
umunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ayşe Doğan için oğlu Latif Doğan sevenlerinden dua istedi.

Annesinin bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaşan Latif Doğan, ''Canım anamız yoğun bakımda. Siz sevenlerimizden, dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve anamız Ayşe Doğan'a duaarınızı eksik etmeyin'' ifadelerini kullandı. Latif Doğan'ın bu paylaşımın altına aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.
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