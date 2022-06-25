Erkan Petekkaya'dan kötü haber

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, yeni projesi Son Gün'ün çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor... PEki Erkan Petekka'ya neden kalp krizi geçirdi? Sağlık durumu ne?

Sayısız başarılı projede yer alan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'dan, sevenlerine üzücü haber geldi.



'Kırmızı Oda', 'Öyle bir geçer zaman ki', 'Dila Hanım', 'Paramparça' gibi dizilerde başarısıyla nam salan oyuncu, dijital platformda yayınlanmak üzere hazırlanan 'Son Gün' dizi çekimi esnasında sağlık problemi yaşadı.



51 yaşındaki Petekkaya, çekim sırasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi.



Oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.



Geçtiğimiz dönemlerde böbrek ameliyatı geçiren Erkan Petakkaya'nın an itibarıyla durumunun iyi olduğu aktarıldı.



Öte yandan, sette yaşanan kriz nedeniyle dizi çekimleri ise iptal edildi.



Sevenlerini korkutan Petekkaya ve ailesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.



Öte yandan oyuncunun rol alacağı "Son Gün" ismini taşıyan dizi, 8 bölümden oluşacak.



Her bölümde bir başka kişinin ölmeden önceki son günlerinin anlatılacağı dizide Erkan Petekkaya da başrolü oynuyor.