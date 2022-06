Ece Seçkin'den üzücü haber!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaklaşık 4 yıl birliktelik yaşadığı pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Ece Seçkin, katıldığı bir programda dikkat çeken itiraflarda bulundu. Anne olmaya hazır hissetmediğini söyleyen şarkıcı, "Çocuk yapmayı bence herkes ister. Ama bu dönem benim için doğru değil galiba. Sorumluluk duygum var ama ruhen değil. Daha kariyerimle alakalı yapmam gereken şeyler var" dedi. Yaşadığı sağlık sorununu da anlatan Seçkin, "Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim" sözleriyle şaşırttı. İşte Ece Seçkin'in dikkat çeken açıklamaları...

Pilot Çağrı Terlemez ile geçen sene dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ece Seçkin, katıldığı bir programda merak edilenleriyle ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu.

8 yıldır ilişki yaşadığı Çağrı Terlemez ile 9 ay önce evlenen ünlü şarkıcı, eşiyle ilişkisini şu sözlerle anlattı:



"Çağrı ile aramdaki şeye sadece aşk dersem aramızdaki ilişkiyi aşağıya indirgerim diye düşünüyorum.



Çağrı ile karşılaştığımda bana geçen ilk duygu sanki onu çok eskiden beri tanıyormuşum gibiydi.



Hayatımda ilk defa bir insana karşı ne bir sınırım ne de bir duvarım var.



Bütün kalkanlarımı, her şeyimi indirdim. Çağrı'nın tahammül eşiği çok yüksek.



Yani benim gibi bir rahatsızla aynı evde yaşamak çok zor. Çünkü benim evimde kurallar var.



Buna tahammül etmek de zor. Beni çok iyi yönetiyor. Bak Çağrı'nın en büyük yeteneklerinden bir tanesi bu. Ben aptal bir kız değilim. Çok zeki bir kızım. Buna rağmen beni çok iyi yönetiyor Çağrı."



HENÜZ HAZIR DEĞİLİM



Ece Seçkin henüz anne olmaya hazır olmadığını da itiraf etti: "Çocuk yapmayı bence herkes ister. İstenmeyecek bir şey değil ama bu dönem benim için doğru dönem değil galiba. Sorumluluk duygum var ama ruhen değil ya.



Daha galiba biraz kendimle, kariyerimle alakalı yapmam gereken şeyler var. Bir çocuk benim kariyerimi zedeler mi? Hayır.



Ama kariyerime olan aşkım ve düşkünlüğümden dolayı bazı şeyleri eksik gerçekleştirebilirim. O da doğru olmaz."



SOKAĞA ÇIKAMAYACAK HALE GELMİŞTİM



Yakın dönemde yaşadığı alerjik durumu anlatan Ece Seçkin, o günleri şu sözlerle ifade etti:



"Şu an çok iyi hissediyorum ancak bundan iki ay öncesine kadar çok kötüydüm. Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim.



Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. İki üç atak geçirdim. Hepsinin sonu hastanede bitti.



Şimdi tedavim çok güzel gidiyor ama en ufacık kol kaşıntısında aynı şeyleri yaşayacağım diye korkuyorum."



Ece Seçkin yıllardır beraber olduğu pilot Çağrı Terlemez ile geçen yıl eylül ayında evlenmişti. Ece Seçkin'in bir de fobisinin olduğu ortaya çıktı. Bunu yenebilmek için de psikoterapiye başladı.



Ece Seçkin, geçen günlerde Etiler'de görüntülenmişti. Son zamanlarda uçak korkusu olduğu için konserlerine kara yoluyla gittiğini ifade eden şarkıcı, "Bu aralar uçak fobim nüksetti."



"Sanırım bu aralar üst üste uçak seyahati yaptığım için oldu. Bunu yenebilmem için psikoterapi almaya başladım" diye konuşmuştu.



ECE SEÇKİN ÇÖL POZLARIYLA YAKTI GEÇTİ!



Pilot sevgilisiyle mutlu bir evlilik yaşayan Ece Seçkin yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.



Sezonun yorgunluğunu atmak isteyen ünlü şarkıcı Ece Seçkin, tatil için rotasını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye çevirmişti.



İşte Ece Seçkin'in o paylaşımları...



Çölde kamera karşısına geçen Seçkin, verdiği pozları da takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmemişti.



Ece Seçkin, verdiği pozlara "Abu Dabi'de bir an..." notunu düşmüştü.



Ece Seçkin'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almıştı.



Sosyal medya kullanıcıları "Çöl Çiçeği", "Çok güzelsin çok", "Bu kadarı da fazla" ve "Sen harika bir detaysın" gibi yorumlarda bulunmuştu.