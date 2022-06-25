. Begüm Kütük: Mutluluktan tepineceğim!
  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Begüm Kütük: Mutluluktan tepineceğim!

Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kuru temizlemeciden aldıktan sonra yolda düşürdüğü eşyalarını bulmak için adeta Nişantaşı'nın dört bir yanını arşınlayan ve oldukça stresli olan Kütük, muhabirleri görünce "Fuşya renk bir pantolon bulunsanız beni arayın" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 25.06.2022 - 18:38 Güncelleme: 25.06.2022 - 18:42 / Editör: Ozge Selin
2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenmişti. 2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, muhabirlerin “Artık mutlu haberi ne zaman öğreneceğiz? Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt vermişti.

"ARTIK BU KONULARDA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Kütük, “O dönemler benim hassas olduğum dönemlerdi, gözyaşıma hakim olamamıştım ama artık bu konularda kendimi daha iyi hissediyorum ve pandemi şartları beni çok zorladı. Çünkü arkadaşlar 2.5 senedir aşı olmalı mıyız vs” derken, eşi Erdil Yaşaroğlu araya girerek şaşırtmıştı.

Yaşaroğlu, “Sen neyden bahsediyorsun anlamadım. Pandemi ile ne alakası var? Bu kirli dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum” diyerek eşine takıldı. Bunun üzerine Kütük, “Korktum ama pandemiden, daha büyük aksilikler olabilir belki. Zaten bu konuda yaralıyım, kötü şeyler yaşadım” demişti.

"MUTLULUKTAN TEPİNECEĞİM"

Yaşaroğlu “Korkma kız bir şey olmaz” diyerek çocuk istediğini dile getirdi. Kütük ise son olarak “Artık ben de çok istiyorum ya. Çocuğumun olmasını çok istiyorum, inşallah olursa söz ilk size söyleyeceğim ve burada mutluluktan tepineceğim” demişti.

"LÜTFEN BU ŞEKİLDE ÇEKMEYİN"

Ünlü oyuncu Begüm Kütük, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda telaşlı bir şekilde etrafta koştururken objektiflere takıldı. Basın mensuplarına, "Lütfen bu şekilde çekmeyin" diyen Kütük, daha sonra yaşadığı stresin nedenini açıkladı.

Kuru temizlemeciden çıktığını ve yolda eşyalarını düşürdüğünü anlatan güzel oyuncu, "Az önce kuru temizlemeye elbiselerimi vermiştim, sanırım güzel bir pantolonumu düşürmüşüm. Bir parça eşyam daha kayıp. Onları arıyorum ama bulamadım. Buradan yürürken fuşya renk bir pantolon bulursanız, beni arayın" diye konuştu.

"BEN DE FİLMDE YER ALACAKTIM"

41 yaşındaki Kütük, ayrıca eşi karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Hollywood projesi Three Thousand Years Of Longing filmde rol almasıyla ilgili konuşup, aslında kendisinin de projede yer alacakken araya pandeminin girmesiyle film çekimlerine katılamadığını açıkladı. Filmin Türkiye'de gösterileceğini ve eşinin oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Begüm Kütük, şöyle konuştu:

Cannes Film Festivali'ne gittik, George Miller filminde oynadı. Çok da başarılı bir performansı var, güzel bir film olmuş. Sanırım yakında bizim ülkemizde de vizyona girer. Oyunculuk deneyimi yok, o biraz enteresan oldu. Dünyada bu kadar saygı gösterilen bir yönetmenin, Erdil'i arayıp bulması çok keyifli tabii. Senaryo ilk geldiğinde aslında ben de filmde yer alacaktım. Herkes birçok sahnesinin Türkiye'de çekildiğini sanıyor ama öyle değil, pandemi patlayınca tüm çekimler Avustralya'ya alındı; öyle olunca ana kadro dışındaki birçok oyuncuyu elemek durumunda kaldılar. Ülkeye girişi yoktu, öyle olunca Erdil de bir buçuk ay orada yaşadı. Ben gidemedim.

"YÜKSEK OLASILIK"

Kütük, "Siz bir Hollywood projesinde yer almayı hayal ediyor musunuz?" sorusuna ise, "Bu dijital platformların hepsi ülkemize geldi, dünyanın birçok yerinde oyuncu seçiyorlar öyle olduğu için. Artık bizim oyuncuların yurtdışında rol alması daha yüksek olasılık" şeklinde cevap verdi.

Ünlü isim, ayrıca bilinçli bir tüketici olduğunu, bir mantoyu yeri geldiğinde on yıl giyebileceğini söyleyip, sözlerini şöyle devam ettirdi:

Siz istediğiniz kadar bilinçli tüketici olun, bu büyük firmalar haftalık koleksiyon çıkarıyorlar. Her zaman diyorlar ya, 'işte tüketim toplumu' diye. Tüketim değil, üretim toplumu olduğunu düşünüyorum derdin, üretiyorlar ki tüketilmesi için. Ben bilinçli tüketiciyim, çok sık çılgınlar gibi alışveriş yapmam, sevdiğim tasarımcı dostlarımdan alıyorum. Biraz daha hassasım, insanlar bazen 'bu mantoyu iki yıl önce de giymiştiniz' diyor. Evet, bir mantoyu on yıl da giyerim.

"HAKLI BİR YANDAN"

Kütük, geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in, "Kadın oyunculara güzelliklerine göre rol veriliyor" çıkışına, dünyaca ünlü Charlize Theron üzerinden destek verip, "Haklı bir yandan. Dünyada da Charlize Theron onca yıl oynadı oynadı, Monster filmindeki performansıyla Oscar aldı. Ne zaman ki kendini deforme edip çirkinleştirdi öyle Oscar'ı kucakladı, maalesef biraz öyle bir şey var" diye konuştu.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde flaş gelişme: Ve santral sahasına ulaştı!
İsmail Çataklı'dan '122 bin Suriyeli' açıklamasını çarpıtan Faik Öztrak'a cevap: Belli ki gitmeleri seni üzmüş
Mustafa Sarıgül Yunan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı
Erdoğan ve Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya'yı görüştü
MİT Yunan istihbaratının Türkiye'deki casusunu yakaladı!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Anadolu gemisi projesinde son aşama
Başkan Erdoğan'ın 2023 adaylığı! Bakan Bozdağ açıkladı: Yasal engel yok.
Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı! Dikkat çeken 'şantaj ve haksız tahrik' detayı
LGBT Hareketi’nden yeni provokasyon: Gençlik örgütlerinden LGBT’nin çağrısına tepki
Asgari ücret Temmuz zammı için yeni gelişme: Asgari ücrete ara zam için kritik kabine toplantısı!
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Marmaris yangın bölgesinde konuşuyor
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre gözaltında!
Bomba yüklü kamyonla saldıracaklardı! PKK'nın tuzağı imha edildi
Mankene yavru aslan, iş adamına kapan yavrusu! Kod adı: 'Karne hediyesi' Şebeke çökertildi
Bayraktar AKINCI B'den tam isabet! Testi başarı ile geçti
Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'te 4 bin 500 hektar alan zarar gördü
Putin, küresel ekonomik kriz için Batı’yı suçladı
FETÖ’nün Poyrazköy kumpasında ara karar
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz ve Ege tepkisi: Samimiyetsizlik örneğidir
Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na özür!
TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

TOGG banttan inmeye hazırlanıyor! Yerli otomobilde geri sayım başladı…

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek tanınmaz halde!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Ani sel ve su baskınlarına dikkat!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Ev alacaklar dikkat! Sakın bu tuzağa düşmeyin!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere satış yetkisi verildi!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!

Para karşılığı falakaya yatırıyordu! Mahkemeden flaş gelişme!