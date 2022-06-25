Begüm Kütük: Mutluluktan tepineceğim!

Erdil Yaşaroğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kuru temizlemeciden aldıktan sonra yolda düşürdüğü eşyalarını bulmak için adeta Nişantaşı'nın dört bir yanını arşınlayan ve oldukça stresli olan Kütük, muhabirleri görünce "Fuşya renk bir pantolon bulunsanız beni arayın" ifadelerini kullandı.

2010 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çifti, geçtiğimiz aylarda Etiler'de görüntülenmişti. 2018 yılında 3.5 aylık hamileyken bebeğini kaybeden ünlü oyuncu, muhabirlerin “Artık mutlu haberi ne zaman öğreneceğiz? Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna yanıt vermişti.



"ARTIK BU KONULARDA DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"



Kütük, “O dönemler benim hassas olduğum dönemlerdi, gözyaşıma hakim olamamıştım ama artık bu konularda kendimi daha iyi hissediyorum ve pandemi şartları beni çok zorladı. Çünkü arkadaşlar 2.5 senedir aşı olmalı mıyız vs” derken, eşi Erdil Yaşaroğlu araya girerek şaşırtmıştı.



Yaşaroğlu, “Sen neyden bahsediyorsun anlamadım. Pandemi ile ne alakası var? Bu kirli dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum” diyerek eşine takıldı. Bunun üzerine Kütük, “Korktum ama pandemiden, daha büyük aksilikler olabilir belki. Zaten bu konuda yaralıyım, kötü şeyler yaşadım” demişti.



"MUTLULUKTAN TEPİNECEĞİM"



Yaşaroğlu “Korkma kız bir şey olmaz” diyerek çocuk istediğini dile getirdi. Kütük ise son olarak “Artık ben de çok istiyorum ya. Çocuğumun olmasını çok istiyorum, inşallah olursa söz ilk size söyleyeceğim ve burada mutluluktan tepineceğim” demişti.



"LÜTFEN BU ŞEKİLDE ÇEKMEYİN"



Ünlü oyuncu Begüm Kütük, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda telaşlı bir şekilde etrafta koştururken objektiflere takıldı. Basın mensuplarına, "Lütfen bu şekilde çekmeyin" diyen Kütük, daha sonra yaşadığı stresin nedenini açıkladı.



Kuru temizlemeciden çıktığını ve yolda eşyalarını düşürdüğünü anlatan güzel oyuncu, "Az önce kuru temizlemeye elbiselerimi vermiştim, sanırım güzel bir pantolonumu düşürmüşüm. Bir parça eşyam daha kayıp. Onları arıyorum ama bulamadım. Buradan yürürken fuşya renk bir pantolon bulursanız, beni arayın" diye konuştu.



"BEN DE FİLMDE YER ALACAKTIM"



41 yaşındaki Kütük, ayrıca eşi karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Hollywood projesi Three Thousand Years Of Longing filmde rol almasıyla ilgili konuşup, aslında kendisinin de projede yer alacakken araya pandeminin girmesiyle film çekimlerine katılamadığını açıkladı. Filmin Türkiye'de gösterileceğini ve eşinin oyunculuğunu beğendiğini söyleyen Begüm Kütük, şöyle konuştu:



Cannes Film Festivali'ne gittik, George Miller filminde oynadı. Çok da başarılı bir performansı var, güzel bir film olmuş. Sanırım yakında bizim ülkemizde de vizyona girer. Oyunculuk deneyimi yok, o biraz enteresan oldu. Dünyada bu kadar saygı gösterilen bir yönetmenin, Erdil'i arayıp bulması çok keyifli tabii. Senaryo ilk geldiğinde aslında ben de filmde yer alacaktım. Herkes birçok sahnesinin Türkiye'de çekildiğini sanıyor ama öyle değil, pandemi patlayınca tüm çekimler Avustralya'ya alındı; öyle olunca ana kadro dışındaki birçok oyuncuyu elemek durumunda kaldılar. Ülkeye girişi yoktu, öyle olunca Erdil de bir buçuk ay orada yaşadı. Ben gidemedim.



"YÜKSEK OLASILIK"



Kütük, "Siz bir Hollywood projesinde yer almayı hayal ediyor musunuz?" sorusuna ise, "Bu dijital platformların hepsi ülkemize geldi, dünyanın birçok yerinde oyuncu seçiyorlar öyle olduğu için. Artık bizim oyuncuların yurtdışında rol alması daha yüksek olasılık" şeklinde cevap verdi.



Ünlü isim, ayrıca bilinçli bir tüketici olduğunu, bir mantoyu yeri geldiğinde on yıl giyebileceğini söyleyip, sözlerini şöyle devam ettirdi:



Siz istediğiniz kadar bilinçli tüketici olun, bu büyük firmalar haftalık koleksiyon çıkarıyorlar. Her zaman diyorlar ya, 'işte tüketim toplumu' diye. Tüketim değil, üretim toplumu olduğunu düşünüyorum derdin, üretiyorlar ki tüketilmesi için. Ben bilinçli tüketiciyim, çok sık çılgınlar gibi alışveriş yapmam, sevdiğim tasarımcı dostlarımdan alıyorum. Biraz daha hassasım, insanlar bazen 'bu mantoyu iki yıl önce de giymiştiniz' diyor. Evet, bir mantoyu on yıl da giyerim.



"HAKLI BİR YANDAN"



Kütük, geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in, "Kadın oyunculara güzelliklerine göre rol veriliyor" çıkışına, dünyaca ünlü Charlize Theron üzerinden destek verip, "Haklı bir yandan. Dünyada da Charlize Theron onca yıl oynadı oynadı, Monster filmindeki performansıyla Oscar aldı. Ne zaman ki kendini deforme edip çirkinleştirdi öyle Oscar'ı kucakladı, maalesef biraz öyle bir şey var" diye konuştu.