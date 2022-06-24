. Yıldız Tilbe'nin panik anları!
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Yıldız Tilbe'nin panik anları!

Yıldız Tilbe, başında şapkası, yüzünde maskesiyle Alaçatı sokaklarında dolaşırken objektife yansıdı. Ünlü sanatçı fotoğraflarının çekilmesine şaşırdı.

Ekleme: 24.06.2022 - 09:29 Güncelleme: 24.06.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Çeşme’de tatil yapan Yıldız Tilbe önceki gün Alaçatı’daydı. Pandemi döneminde zorunlu olmasına rağmen maske takmamakta direnen Tilbe, bu kez yüzünde maskeyle dolaşırken objektife yansıdı.

BENİ BÖYLE ÇEKME!

Salaş giyim tarzıyla görenlerin tanımakta güçlük çektiği ünlü sanatçı, fotoğraflarının çekilmesine şaşırdı. Önce “Beni bu halimle nasıl tanıdın?” diye soran Tilbe, ardından “Beni böyle çekme” diyerek kafasını önüne eğip uzaklaştı.

Yıldız Tilbe'nin panik anları!

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