. Ünlü çiftten esprili paylaşım!

Eski manken Ebru Şancı (38) ile futbolcu Alpaslan Öztürk (28), 2015 yılında Eskişehir'de sade bir törenle evlenmişti. Ünlü çift, düğünü ise Belçika'daki Kasteel Den Brandt şatosunda yapmıştı.Nikaha çiftin aileleri ve yakın dostlarından oluşan 100 kişilik bir davetli topluluğu katılmış, Şancı üç farklı gelinlikle objektif karşısına geçmişti. İkilinin Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunuyor."BABASINA ÇEKTİ"Eşiyle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Şancı, ünlü futbolcunun ev haliyle dalga geçmişti. Minik oğlunun evinin ortasında çoraplarını çıkarmasının sebebinin eşi olduğunu söyleyen Şancı, "Otu çek köküne bak, babasına çekti, çorap çıkarıyor" notunu düşmüştü. Ebru Şancı, daha önce de DJ Janti'nin şarkısıyla birlikte eşinin çoraplarını ortaya atışını paylaşarak "Galatasaray'da da oynasa o çorap sağa sola fırlatılıyor hepsi aynı" demişti.ŞAŞIRTAN İTİRAFEbru Şancı Öztürk, geçtiğimiz haftalarda bir programa konuk oldu. Şancı, programda Burak Özçivit'in 2019 yılında Kuveyt'te 80 zengin kadın ile 1,5 milyon TL karşılığında yemek yemesiyle ilgili konuşurken çarpıcı bir itirafta bulundu."PARAYI HESABINDA GÖRDÜKTEN SONRA KARIŞMAYACAKSIN"Burak Özçivit'in zengin kadınlarla yemek yemesini anlayışla karşılayan Ebru Şancı Öztürk, şunları söyledi:Ben de kocamı yollarım hiç sorun değil. Gitsin yiyip gelsin ne var bunda? Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi göze almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın. Yemek uzayabilir. Şaka yapıyorum tabii ama yemeğe yollarım.Ebru Şancı Öztürk'ün bu sözleri 2. Sayfa programının sunucularını şaşkına çevirdi."RTÜK GENEL MÜDÜRÜ"Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Şancı futbolcu eşiyle Çeşme'ye gitti. Dekoltesi olan bir elbise giyen Ebru Şancı eşiyle pozlar verdi. Futbolcu Alpaslan Öztürk bir ara eşinin dekoltesinden rahatsız oldu.Ebru Şancı, eşinin dekoltesini eliyle çekiştirdiği anları paylaşıp "RTÜK genel müdürü" yorumunu yaptı. Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk'ün pozlarına beğeni yağdı.