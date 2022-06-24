. Ünlü çiftin ikinci çocuk heyecanı!
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Ünlü çiftin ikinci çocuk heyecanı!

2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. İki yıl sonra oğulları Karan'ı kucaklarına alan oyuncu çiftin ikinci kez anne-baba olacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. Önceki gün üstü açık arabaları ile Bodrum'da görüntülenen Evcen ile Özçivit, hamilelik haberini doğruladı.

Ekleme: 24.06.2022 - 09:31 Güncelleme: 24.06.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Yaprak Dökümü' dizisiyle şöhreti yakalayan Fahriye Evcen ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit'in mutlu evliliği devam ediyor. Şimdilerde iş temposu dışında vakitlerinin çoğunu oğulları Karan'a ayıran ünlü çift, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren çiftten Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen'in 36'ncı yaşını Instagram'dan yayınladığı fotoğrafla kutlamıştı.

"NİCE SENELERE HEP BU HALDE"

Ailece dondurma yedikleri anda verdikleri poz paylaşan yakışıklı oyuncu, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun aşkım. Nice senelere hep bu halde. Seni çok seviyoruz" notunu düşmüştü.

Fahriye Evcen de eşinin paylaşımına kayıtsız kalmamıştı. Güzel oyuncu, Özçivit'in gönderisine; "Ben sizi her şeyden çok. Hep bu halde nice senelere" yorumunu yapmıştı.

İKİNCİ BEBEK YOLDA

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan 'Alparslan: Büyük Selçuklu' adlı diziye veda eden Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.

"KARAN'A SÖYLEME FIRSATIMIZ OLMADI"

İkinci kez anne-baba olacakları söylenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı. Üstü açık arabaları ile ayağının tozuyla geldikleri Bodrum'da gezintiye çıkan oyuncu çift, muhabirleri kırmayarak muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Karan adında üç yaşında bir oğulları olan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:

Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan.

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz ,sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı.
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