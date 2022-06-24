Survivor’da finale geri sayım!

Survivor All Star'da büyük finale sayılı günler kaldı. 23 Haziran Perşembe akşamı 143’üncü bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bireysel dokunulmazlık ve ada konseyi heyecanı yaşandı. Survivor'da son 6'ya kalan yarışmacılar, İstanbul'daki büyük finale adlarını yazdırabilmek için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise haftanın ikinci adayını belirledi.

Yapımını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. Büyük finale geri sayımın başladığı yarışma, 23 Haziran Perşembe akşamı 143’üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı.



BİREYSEL DOKUNULMAZLIK PARKURU



Son olarak Berkan'ın elendiği Survivor son bölümde, yarışmanın son haftasına gelinirken yarışmacılar ikinci bireysel dokunulmazlık parkuruna çıktı. İlk etapta sıralama süreleri için oynanan oyun sonrası Nisa ve Adem direkt yarı finale kaldı.



AYŞE DOKUNULMAZLIK KOLYESİNİ ALDI



Oyun eşleşmesinde ise Batuhan ile Hikmet, Nagihan ile Ayşe mücadele verdi. Nefeslerin tutulduğu oyunda Ayşe Nagihan'ı Batuhan'da Hikmet'i eledi. Yarı finalde Ayşe ile karşılaşan Nisa yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Finalde ise Adem -Ayşe eşleşmesinin galibi Ayşe oldu. Dokunulmazlık kolyesini alan Ayşe ödüle Nagihan ve Adem'i götürmeyi tercih etti.



NAGİHAN ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ



Altı yarışmacı konseyde eleme adayını seçmek için toplandı. Çarşamba akşamı gerçekleşen konseyde ilk eleme adayı Ayşe seçilmişti. Potaya girmesinin ardından bireysel dokunulmaz olan Ayşe, kendi rakibini kendisi seçti. Bu süreçten sonra seçeceği ismin kendisini gönderebileceğini ya da finale götürebileceğini vurgulayan Ayşe, "Karşısında en çok kendimi şanslı gördüğüm kişi Nagihan" dedi. Ayşe'nin eleme potasına gönderdiği Nagihan şaşkınlığını gizleyemedi.



“BELKİ BAZI ŞEYLERİ GÖZLEMLEYİP DE GELDİ”



Ayşe'ye kaptanlık oyunlarında yardımcı olduğunu söyleyen Nagihan, "Survivor'a 45 gün sonra yedeklerden geldi. Ben dışarıda neler olduğunu bilmiyorum. Bazı şeyleri belki gözlemleyip de geldi. Ama o köprünün altından çok sular aktı. Tabii ki kendisini düşünmek zorunda. Takım oyunlarında kaptan olunca hep ilk Ayşe'yi seçtim çünkü bir kadın dayanışması olması gerektiğini düşündüm. Saygı duyuyorum. Ben mücadelemi sonuna kadar seyirciye gösterdiğimi düşünüyorum. Ama benim bir hayalim var; finale gitmek. Üç yıl büyük emek vermişim. İnşallah burada kalırım ve büyük finale giderim. Hakkımızda hayırlısı olsun" dedi.



Survivor son bölümde Acun Ilıcalı büyük final tarihini duyurdu. Ilıcalı, Survivor'da konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın da yaptı.



SURVİVOR BÜYÜK FİNALİ 30 HAZİRAN'DA



Survivor'da şampiyonluk mücadelesi veren Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 4 yarışmacı elenecek. İstanbul'da büyük finalde ise iki isim canlı yayında sms oylamasına çıkacak. Survivor All Star'ın finali ise 30 Haziran Perşembe akşamı TV8'de ekrana gelecek.



"BENİM YOLUM BURADA BİTİYOR"



Survivor'a son olarak veda eden Berkan Karabulut oldu. Elenen Berkan, "Benim yolum burada bitiyor. Yavaş yavaş gidiyorum. Ailemi çok özledim. Burada elimden gelenin en iyisini yaptım. Geride kalan arkadaşlarımın hepsi birbirinden pırlanta. Umarım en hak eden isim şampiyon olur" dedi.



Acun Ilıcalı, Berkan'ın vedasını duyurduktan sonra hakkında şu konuşmayı yaptı:



Senin için torpilli diyenler duydum. Bu zihniyeti lanet ediyorum. Sonra hepsi eleniyor, yazılan bir şey yok. Bu çirkin dünya abi-kardeş ilişkimiz üzerinde bir etki yapmadı tabii ki. Hayatımda olmasını istediğim insanlardan birisin. O yüzden bundan sonra da görüşeceğimizi düşünüyorum.



Survivor'da Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel ise şampiyonluk için yarışmaya devam ediyor.