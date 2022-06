Sharon Stone itiraf etti!

ABD'li aktris Sharon Stone (64), 1992'de kendisine büyük bir şöhret getiren 'Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filminden çok az gelir elde ettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncu, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Hollywood yıldızı Sharon Stone, CBC Radio'da yayımlanan "Q with Tom Power" isimli programa katılarak, anılarını kaleme aldığı "The Beauty of Living Twice" kitabını tanıttı. Hakkında bilinmeyenleri de anlatan Stone, "Temel İçgüdü" (Basic Instinct) filminin kendisini bir gecede yıldız yaptığını ancak canlandırdığı rolden çok az para kazandığını söyledi.



"ÇOK AZ PARA KAZANDIM"



Filmde kendisine başrolde eşlik eden Michael Douglas'ın ciddi bir gelir elde ettiğini dile getiren oyuncu, "Çok az para kazandım. Michael 14 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) kazandı. Sonraki yıl Oscar töreninde giyeceğim elbiseyi alacak kadar para kazanamadım. Aniden ünlü olduğum ancak hiç paramın olmadığı garip bir belirsizlik içindeydim." ifadelerini kullandı.



Stone, her ne kadar filmden ne kadar ücret aldığını tam olarak açıklamasa da oyuncuya yıllar içinde 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 280 bin TL) ödendiği bildirilmişti.



"30 KİŞİ SİZE DOĞRU KOŞAR VE..."



Ünlü isim, 'Temel İçgüdü' vizyona girdiğinde hayatının nasıl değiştiğini ise "Günlerden cumadır ve her zamanki sizsinizdir... Ancak salı geldiğinde The Beatles'a dönüşmüşsünüzdür. Bir sürü kişi arabanıza çıkmaya başlar. Sokakta yürümeye çalıştığınızda aniden alışveriş yapan 30 kişi size doğru koşar ve yakalamaya çalışır" sözleriyle anlattı.



"SESSİZ KALMAM GEREKTİĞİ SÖYLENDİ"



Öte yandan Sharon Stone, daha önce küçük bir çocukken kendisine, tacize bile uğrasa iyi bir kız olup, sessiz kalması gerektiğinin söylendiğini anlatmıştı.



"İTAATKAR OLMAMI BEKLEDİLER"



Stone, çocukluk yıllarında ailesinin kendisinden itaatkar olmasını beklediğini de sözlerine eklemişti. Sharon Stone, daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:



Mükemmel, hiçbir şeyden şikayet etmeyen, her zaman her şeyi doğru bir şekilde yapan biri olmam bekleniyordu. Bunu bilmek çok sıkıcı. Sessiz ve bağımlı olmak, çeneni sürekli kapalı tutmak zorunda kalmak sağlıklı bir rol değil.



"İNTERNETTE HİÇ TANIŞMADIĞIM ERKEKLERLE TANIŞTIM"



Ünlü isim, ayrıca geçtiğimiz senelerde bir çöpçatanlık uygulamasına katıldığı haberiyle gündeme gelmişti. Uygulamayı kullandığını itiraf eden Stone şu ifadeleri kullanmıştı:



İnternette gerçek hayatta hiç tanışmadığım erkeklerle tanışıyorum. Şu anda bir havacılık mühendisiyle sohbet ediyorum. Bu yaşlarda bekarsanız bunun genelde bir sebebi vardır. Orada kendimi önemsiyorum.



'DOKUZ DÜŞÜK' İTİRAFI



Sharon Stone, People Dergisi'nin dansçı Peta Murgatroyd ile alakalı röportajı hakkında yorumda bulundu. Ukrayna asıllı Maksim Chmerkovskiy ile evli olan Murgatroyd, düşük yaptığını ve o zor anlarda eşinin yanında olamadığı, Kiev'de bulunduğu için ne kadar büyük bir üzüntü duyduğunu itiraf etmişti.



Bunun üzerine kadınlara uygulanan haksızlığa dikkat çeken Stone, hayatı boyunca dokuz kez düşük yaptığını da açıkladı. Konuyla ilgili konuşan Sharon Stone, "Biz kadınların bu tür yas süreçlerini ve kayıpları konuşacağımız bir ortam yok. Ben dokuz çocuğumu düşük ile kaybettim" şeklinde konuştu.



"BU KÜÇÜK BİR ŞEY DEĞİL"



Ünlü oyuncu, "Bu küçük bir şey değil. Fiziksel ve duygusal olarak yalnız göğüs germemiz gereken bir şeymiş gibi hissettiriliyoruz ve bunda da bir başarısızlık hissi oluyor" dedi. Üç çocuk evlat edinen Stone, "Quinn Kelly", "Laird Vonne" ve "Roan Joseph"ı büyütmüştü.