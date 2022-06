. New York'ta aşk başka! Evlilik kararı aldılar!

Önümüzdeki sene nikah masasına oturmayı planlayan Eda Gürkaynak ile Birkan Sokullu, New York’ta evleniyor! 3 milyon dolara bir daire beğenen yakışıklı oyuncu, fiyatı fazla bulunca 1 milyon 250 bin dolarlık bir evde karar kıldı.

Uzun süredir aşk yaşayan ve önümüzdeki sene nikah masasına oturacakları konuşulan Eda Gürkaynak ile Birkan Sokullu, geçtiğimiz gün New York'a gitti.Sosyetik güzelin üniversite okuyup bir süre de yaşadığı ABD'de keyifli günler geçiren ikili, bir yandan da ev satın almak için arayışa geçti.Dedikodulara göre yakışıklı oyuncu, New York'ta 3 milyon dolarlık bir daireyi çok beğendi.Ancak dairenin 52 milyon TL olan fiyatını çok pahalı buldu. Bunun üzerine Birkan Sokullu, bu kez fiyatı 1 milyon 250 bin dolar yani yaklaşık 20miyon TL'lik daireye gözünü dikti. Ünlü çiftin; gelecek yıl New York'ta evlenip kutlamayı da İstanbul'da yapmayı düşündüğüdedikodular arasında…