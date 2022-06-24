. Lezzet peşinde Nihat Ertekin en iyi yemek fenomeni haline geldi!

Hayat felsefesini “Farklı şeyleri denemek, tadına bakmak ve hayata lezzet katmak” olarak özetleyen Nihat Ertekin, “Benim için yemek yapmak da en az yemek yemek kadar eğlencelidir.Damak zevkim konusunda da tutucu değilim yeni tariflere ve lezzetlere hep açık oldum, yaptığım her yemek benim için yeni bir deneyim, yeni bir merak unsuruna dönüşüyor. Ayrıca farklı ve keşfedilmemiş yöresel yemekler için seyahat etmek de benim için bir tutkudur” diyor.Nihat Ertekin, “Yemek konusunda bir gurme olduğumu iddia etmiyorum ama meraklı olduğumu söylüyorum. Gurme olmak herkesin harcı değil, tüm zamanınızı alacak ciddi bir iştir” dedi.TÜRK MUTFAGI DÜNYADA BİR NUMARABugüne kadar kendisini en çok Fransız mutfağının etkilediğini vurgulayan yemek fenomeni, Fransız mutfağında “Salyangoz, yani bahçede yaşayan sümüklü böcekleri lezzetli bir şeye dönüştürdükleri için Fransız mutfağı çok ilgimi çekiyor.Yunanistan'da ki ahtapot ızgaranın, kalamar dolmanın, sahanda saganaki karidesin ve mezelerin hastasıyım.Japonların yerli kültür ve geleneklerini dünyaya kabul ettirip örneğin sushi'yi çatal ve bıçak kullanarak değil de chopstick kullanarak yemek yedirmesi çok etkileyici.Ancak dünyada herkes bilmelidir ki Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfakları arasında birinciliği hak edebilecek kadar çeşitli bir lezzet şöleni sunar” diye konuştu.Şu sıralar çok iddialı bir proje üzerinde çalıştığını aktaran Nihat Ertekin, YouTube üzerinden yayınlanacak, yurt içinde ve yurt dışında farklı lezzetleri tanıtan uzun soluklu bir programın çekimlerine başladıkları müjdesini de verdi.