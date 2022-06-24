. Lezzet peşinde Nihat Ertekin en iyi yemek fenomeni haline geldi!
  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,25 - 18,28
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Lezzet peşinde Nihat Ertekin en iyi yemek fenomeni haline geldi!

Sosyal medyanın en renkli simalarından Nihat Ertekin, özellikle çektiği ilginç yemek videoları ayrıca yurt içinde ve yurt dışında lezzet turlarının yanı sıra market alışveriş deneyimlerini sosyal medyada paylaşarak fenomen haline geldi.

Ekleme: 24.06.2022 - 12:28 Güncelleme: 24.06.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Hayat felsefesini “Farklı şeyleri denemek, tadına bakmak ve hayata lezzet katmak” olarak özetleyen Nihat Ertekin, “Benim için yemek yapmak da en az yemek yemek kadar eğlencelidir.

Damak zevkim konusunda da tutucu değilim yeni tariflere ve lezzetlere hep açık oldum, yaptığım her yemek benim için yeni bir deneyim, yeni bir merak unsuruna dönüşüyor. Ayrıca farklı ve keşfedilmemiş yöresel yemekler için seyahat etmek de benim için bir tutkudur” diyor.

Lezzet peşinde Nihat Ertekin en iyi yemek fenomeni haline geldi!

Nihat Ertekin, “Yemek konusunda bir gurme olduğumu iddia etmiyorum ama meraklı olduğumu söylüyorum. Gurme olmak herkesin harcı değil, tüm zamanınızı alacak ciddi bir iştir” dedi.

TÜRK MUTFAGI DÜNYADA BİR NUMARA

Bugüne kadar kendisini en çok Fransız mutfağının etkilediğini vurgulayan yemek fenomeni, Fransız mutfağında “Salyangoz, yani bahçede yaşayan sümüklü böcekleri lezzetli bir şeye dönüştürdükleri için Fransız mutfağı çok ilgimi çekiyor.

Lezzet peşinde Nihat Ertekin en iyi yemek fenomeni haline geldi!

Yunanistan'da ki ahtapot ızgaranın, kalamar dolmanın, sahanda saganaki karidesin ve mezelerin hastasıyım.

Japonların yerli kültür ve geleneklerini dünyaya kabul ettirip örneğin sushi'yi çatal ve bıçak kullanarak değil de chopstick kullanarak yemek yedirmesi çok etkileyici.

Lezzet peşinde Nihat Ertekin en iyi yemek fenomeni haline geldi!

Ancak dünyada herkes bilmelidir ki Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfakları arasında birinciliği hak edebilecek kadar çeşitli bir lezzet şöleni sunar” diye konuştu.

Lezzet peşinde Nihat Ertekin en iyi yemek fenomeni haline geldi!

Şu sıralar çok iddialı bir proje üzerinde çalıştığını aktaran Nihat Ertekin, YouTube üzerinden yayınlanacak, yurt içinde ve yurt dışında farklı lezzetleri tanıtan uzun soluklu bir programın çekimlerine başladıkları müjdesini de verdi.
Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!
Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı!
Yunanistan'ın Girit planı: 190 milyon euroluk fon!
Dünyanın en büyüğü Marmaris'te! Muhalefet görmezden geliyor!
Enflasyonla mücadelede net mesaj! Bakan Nebati rakamı açıkladı!
Helikopter yok diyorlar bu bir yalan. Bakan Soylu ve Kirişci yangın bölgesinde...
Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler!
Eczacıbaşı Holding çalışanlarına veda! Gözyaşları sel oldu!
Ankara-Riyad arasında yeni bir dönem başlıyor!
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Delal Azizoğlu etkisiz hale getirildi
Marmaris'te son durum! Bakan Kirişçi'den açıklama: ''Sıkıntı büyük ölçüde giderildi!''
Milyon dolarlık Twitch vurgunu!
Kuşadası'nda CHP rantı!
Susturucu ve krokiler ortaya çıktı! İranlı suikast timinin kanlı planı çökertildi!
3600 ek gösterge ve öğrenci affı yolda!
Kılıçdaroğlu 'moral bozma' mesaisinde!
Ciğerlerimizi yakmıştı! Sabotajcının ilk ifadesi ortaya çıktı!
Marmaris için devlet-millet el ele!
Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!