. Cem Karaca'nın NFT portresine engel!
  • USD: 17,35 - 17,38
  • EURO: 18,28 - 18,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cem Karaca'nın NFT portresine engel!

Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, babasının klasikleşmiş bir fotoğrafından yararlanılarak NFT formatında hazırlanan portresinin satışının durdurulması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, NFT formatında satışa sunulan Cem Karaca portresinin satışının engellenmesine karar verdi.

Ekleme: 24.06.2022 - 21:33 Güncelleme: 24.06.2022 - 21:33 / Editör: Ozge Selin
Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın, babasının klasikleşmiş bir fotoğrafından yararlanılarak NFT (Non-fungible Token) formatında hazırlanan portrenin satışının durdurulması, babasının kişilik ve fikri haklarına karşı gerçekleşen ihlallerin giderilmesi için açtığı davada ihtiyati tedbir kararı verildi.

Emrah Karaca, Ressam Yiğit Mohaç Yücel'in Cem Karaca'nın bir portresini ünlü NFT satış platformu "Open Sea" üzerinden satışa sunacağını öğrenmesinin ardından avukatı Av. Görkem Gökçe aracılığı ile İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporunda Yiğit Mohaç Yücel'in NFT olarak satışa sunduğu portrenin Cem Karaca'nın bir fotoğrafından yola çıkılarak hazırlandığı ve Cem Karaca'nın dış görünüşünün ticarileştirildiği, bu nedenle davalının fiillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nu ve kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olduğu sonucuna ulaşıldı. Bunun üzerine mahkeme, Cem Karaca'nın portresinin izinsiz olarak kullanıldığı internet sitelerine erişimin engellenmesine ve Opensea isimli platformda yer alan, NFT formatında satışa sunulan Cem Karaca portresinin satışının engellenmesine karar verdi.


KARAR TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Karar ile ilgili konuşan Av. Görkem Gökçe kararın bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Bilişim ve teknoloji hukuku konusundaki uzmanlığı ile bilinen Av. Görkem Gökçe "Bu karar bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de NFT ile ilgili verilen ilk ihtiyati tedbir kararı. Hatta karar, dünyada bir örnek olabilecek nitelikte. Çünkü NFT'ler hakkında henüz tüm dünyada hukuki olarak birtakım belirsizlikler bulunmasına ve bu konuda çok az örnek olmasına rağmen mahkemenin teknoloji çağına uygun hareket ederek olaydaki ihlali durdurmaya karar vermesi, yargının bu tür konularda güçlü bir refleksinin bulunduğunu gösteriyor" dedi.

Kararın NFT'lerin hukuki niteliği konusundaki önemine de değinen Av. Görkem Gökçe "NFT'lerin hukuki niteliği oldukça tartışmalı olmakla birlikte mahkeme bu kararı ile NFT'lerin icra hukukuna konu olabilecek bir malvarlığı değeri olduğunu kabul etmiş oldu. Karar lehimize olmakla birlikte henüz bir tedbir niteliğinde olup, yargılamanın devamını heyecanla takip ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bakan Kirişçi duyurdu! Marmaris'te 4 bin 500 hektar alan zarar gördü
Putin, küresel ekonomik kriz için Batı’yı suçladı
FETÖ’nün Poyrazköy kumpasında ara karar
'AKM'de protesto' iddiasına yalanlama
BDDK'nın yeni adımı sonrası dolarda düşüş!
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz ve Ege tepkisi: Samimiyetsizlik örneğidir
DW' nin iğrenç yayınına tepki! ''Ahlaksızlığı normalleştiren yaklaşım kabul edilemez!''
Başkan Erdoğan yangının kontrol altına alındığını duyurdu!
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar! ''Enflasyon farkının üzerinde zam yapacağız''!
Finlandiya'dan 'Türkiye' açıklaması! ''Problemlerin çoğu İsveç ile!''
Yalanda sınır tanımayan CHP medyasında bugün! Emine Erdoğan iftiraları böyle çöktü!
Başkan Erdoğan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı! ' Gerçekten bir ömür, bu ümmetin manevi mimarı olarak bulundu'
Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı!
Biden'a talimat listesi! Oturacaksın, konuşacaksın, çıkacaksın...
Avrupa'nın göbeğinde Kandil! İsveç'te PKK skandalı!
Kundakçı soruldu! ''İdam ağza hoş gelmiyor ama...''
Yabancı şirket kapatmıştı! Vanalardan petrol fışkırdı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Muğla'da! Marmaris yangını için incelemelerde bulundu!
Marmaris'te çıkan yangınla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı!
Yunanistan'ın Girit planı: 190 milyon euroluk fon!
Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Din İşleri Yüksek Kurulu paylaştı! İşte kurban ibadetiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Dünya bu cani anneyi konuşuyor!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Gönüllü kahramanlar! Sloganları 'Ateş Beklemez'!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Hükümeti protesto tehlikeli boyuta ulaştı!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Yerli ve milli 5G yolda! Hedef 198 milyar dolarlık yatırım!

Banka hesabı olanlar dikkat!

Banka hesabı olanlar dikkat!