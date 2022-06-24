Brad Pitt şatosunda hazine aradı! 'Takıntılı hale geldim!'

Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, geçtiğimiz haftalarda yaklaşık altı yıl önce yollarını ayırdığı eski eşi Angelina Jolie'nin; ortak sahibi oldukları Miraval Şatosu'nun hisselerini satması ve Pitt'in, eski eşini kendisini 'kötü niyetli bir yabancıyla' ortaklık kurmak zorunda bırakmasıyla suçlaması üzerine gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün GQ'ya konuşan ünlü isim, şatonun arka bahçesinde gömülü olduğu iddia edilen bir hazineyi aramak için kandırıldığını açıkladı. İşte detaylar...

ABD'li aktör Pitt, geçtiğimiz haftalarda sahibi oldukları Miraval Şatosu'nun yarısını bilgisi dışında sattığını iddia ederek eski eşi Angelina Jolie'nin jüri tarafından yargılanmasını istedi. The Post tarafından elde edilen mahkeme belgeleri, Pitt tarafından 3 Haziran Cuma günü Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde sunulan bir şikayeti ortaya koyuyor.



Şikayette, 2008 yılında, çiftin Fransa'nın güneyinde yer alan Miraval Şatosu'ndan hisse aldığı açıklandı:



Pitt ve Jolie burayı çocuklarıyla paylaşmak için bir ev, ve bir aile işletmesi olarak satın aldı. Miraval'deki haklarını bir diğerinin rızası olmadan asla satmayacakları konusunda da anlaştılar. Çift, çocuklarıyla birlikte tatillerini Miraval'de geçirdiler ve 2014'te orada evlendiler.



"JOLIE'NİN KATKISI OLMADI"



Dosya, "Bağ, Pitt'in tutkusu haline geldi; ve Pitt'in yönetimindeki Miraval, milyonlarca dolarlık küresel bir işletmeye ve dünyanın en saygın şarap üreticilerinden birine dönüştüğü için bu kârlı bir tutkuydu" diye devam etti.



Pitt'in avukatları, kendisinin yönetiminde multimilyon dolarlık uluslararası bir başarı hikayesine dönen şarap yetiştiriciliği işine Angelina Jolie'nin ise hiçbir katkısının olmadığını savundu.



Belgelere göre, Ekim 2021'de Jolie, hissesini aktörün "Miraval'ın kontrolünü ele geçirmeye kararlı, düşman bir üçüncü taraf" olarak tanımladığı Tenute del Mondo'ya sattı.



Mondo, dolaylı olarak Yuri Shefler'in kontrolü altında. Stoli Grubu'nu kontrol eden ve bir Rus votkası markasının sahibi olan milyarder Shefler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.



"JOLIE BUNU ÖNGÖRMÜŞTÜ"



Mahkeme dosyasında Pitt, aktrisi büyüyen işine zarar vermek amacıyla "kendisini kasten karanlıkta tutmak ve sözleşmeden doğan haklarını bilerek ihlal etmekle" suçladı.



Pitt, Jolie'nin Shefler'ın işin kontrolünü ele geçirmeye çalışacağını tahmin ettiğini de iddia etti. Şikayette, "Jolie'nin öngördüğü gibi, tam olarak Shefler'in yaptığı şey bu" ifadeleri kullanıldı:



Jolie'nin Miraval'daki payını elde ettiğini iddia ettiğinden beri Shefler; şarap işinde düşmanca bir devralma başlattı, Miraval'in operasyonlarını istikrarsızlaştırdı ve rakip girişiminin yararına, Miraval'in gizli ve özel bilgilerine erişim istedi.



"ORTAKLIK KURMAK ZORUNDA BIRAKTI"



Mahkemeye sunulan resmi belgelere göre, Jolie'nin hisselerini Rus bir oligarka satma kararının Pitt'i "zehirli ilişkiler ağı içindeki kötü niyetli bir yabancıyla" ortaklık kurmak zorunda bıraktığı savunuldu.



"DÜŞÜNEBİLDİĞİM TEK ŞEY BUYDU"



Tüm bunların ardından Pitt, geçtiğimiz gün Q'ya konuşarak; bir zamanlar bir adamın kendisini, Fransız şatosunun önceki sahiplerinden birinin orta çağda milyonlarca dolar değerinde altını çalıp, mülkte bir yere gömdüğüne ikna ettiğini açıkladı.



58 yaşındaki Pitt, "Takıntılı hale geldim" diye itiraf etti ve ekledi:



Bir yıl boyunca düşünebildiğim tek şey buydu, tüm bunların heyecanı. Belki de büyüdüğüm yerle bir ilgisi vardır, çünkü Ozark Dağları'nda her zaman gizli altın hazineleri hikayeleri vardı.



Ancak bir yıllık aramadan sonra Pitt, hiçbir hazine bulamadı ve kendisine bundan bahseden adamın bir tür radar şirketine yatırım yapmak istediğini keşfetti.



İYİ ŞANS GETİRDİ



Ünlü isim, deneyimi "oldukça aptalca" olarak nitelendirmesine rağmen, "heyecan verici olanın sadece av olduğu" sonucuna vardığını söyledi.



Ancak Pitt'in Fransız şatosu, yine de ona iyi şans getirdi. Mülkteki şarap bağları, milyonlarca dolarlık bir işletmeye dönüştü.



