Birce Akalay'dan 'Netflix' rekoru...

Birce Akalay Netflix projeleri Kuş Uçuşu ve Mezarlık ile platformda yer alıyor. Ünlü oyuncunun aynı anda iki farklı güncel Netflix projesi ile platformda yer alması, bir rekoru da beraberinde getirdi. Birce Akalay böyle bir şeyi başarabilen ilk isim oldu.

Birce Akalay 2022 yılına projeleri ile damga vurdu. Kuş Uçuşu dizisi dünya Netflix listesine dahi giren dizide başrol oynayan ünlü oyuncu, aynı dönemde Mezarlık projesi ile de platformdaki yerini aldı. Ünlü oyuncunun bu çalışması, Netflix gündemine yerleşti. Akalay, platformda iki ayrı güncel proje ile yer alan tek isim olarak başarıya adım attı.





Akalay Kuş Uçuşu'nda bir gazeteciyi oynarken Mezarlık projesinde ise bir polisi oynuyor. Birce Akalay'ın her iki projesi de Netflix platformunda büyük başarı elde etti.