. Zerrin Özer müziği bıraktı
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Zerrin Özer müziği bıraktı

90'lı yıllara damga vuran 64 yaşındaki sanatçı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kötü haberi verdi.

Ekleme: 23.06.2022 - 00:59 Güncelleme: 23.06.2022 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
Pop müziğinin sevilen ismi Zerrin Özer, sosyal medya paylaşımı ile sevenlerini üzdü.

Uzun bir süredir müzik dünyasından uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, Instagram paylaşımıyla müzik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

"Mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım"

Zerrin Özer paylaşımında "Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Zerrin Özer" ifadelerini kullandı.

Hayranları üzüldü
Zerrin Özer'in bu paylaşımına üzülen hayranları ünlü ismi yorum yağmuruna tuttu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Üzdünüz, bizi Zerrin Hanım, çok üzgünüm, bizi yürekten üzdünüz, İnşallah biraz dinlenir yine müzik dünyasına dönersiniz, sizi ve duruşunuzu seviyoruz, bu gerçek olamaz inanamıyorum" gibi yorumlarda bulundu.

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