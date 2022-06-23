Zerrin Özer'den üzen karar!

Geçtiğimiz aylarda vefatından sonra yapılmasını istemediği şeyleri bir bir sayan Zerrin Özer, flaş bir karar aldı. 64 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerini şaşırttı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ve ayvan sevgisiyle tanınan şarkıcı Zerrin Özer, Hurma isimli köpeğini kaybetmesiyle yıkılmıştı. Özer, acı haberi sosyal medyadan duyurmuştu. Hurma ile birlikte çekilen karesini yayınlayan ünlü sanatçı, paylaşımına; "Çok sevdiğim oğlum, her şeyim, Hurma'mı kaybettim! Allah'ım nasıl bir acıdır bu... Lütfen bu resmi görürseniz, bir dua eder misiniz? Teşekkür ederim..." notunu düşmüştü.



'İNTİHAR' HABERLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ



Özer, köpeğinin ölümünün ardından 'intihar etti' haberleriyle gündeme gelmişti. Kaldırıldığı Şişli Etfal Hamidiye hastanesinde görüntülenen Özer'in acil müşahede odasındaki müdahale sonrası sedye üzerinde özel odaya alındığı görülmüştü.



Ünlü sanatçının, 10-15 tane ilaç içip, intihar ettiği bu nedenle hastanelik olduğu iddialarına menajeri Haluk Şentürk'ten yalanlama gelmişti.



"SAĞLIK DURUMU İYİ"



Şentürk açıklamasında, "15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeği Hurma'nın ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar söz konusu değil. Sağlık durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı.



"BU ŞARKIYA HAYATIMI SIĞDIRIYORUM"



Yaşadıklarından sonra bir süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı, son olarak Magazin D programına konuşmuştu. Özer vasiyetine dair açıklama yapıp, mezarının başında 'Little Girl Blue' şarkısının çalınmasını istediğini söyleyerek; "Bu şarkının içine bütün hayatımı sığdırıyorum" demişti.



Şarkıcı, vefat ettikten sonra kimsenin 'Zerrin'i anma gecesi', 'Zerrin filmi', 'Zerrin şarkıcı okulu' gibi şeyler yapmasını istemediğini, yaşarken görmediği şeylerin öldükten sonra bir anlam ifade etmeyeceğini söylemişti.



"ZERRİN ÖZER'İ KİMSE BİR YERE GETİRMEDİ"



Zerrin Özer, "Ben vefat ettikten sonra benim adımdan kimseni faydalanmasını istemiyorum. Çünkü Zerrin Özer'i kimse bir yere getirmedi" ifadelerini kullanmıştı.



ŞAŞIRTAN KARAR



Bu açıklamalarından aylar sonra Zerrin Özer, son Instagram paylaşımı ile sevenlerini üzdü. Uzun bir süredir müzik dünyasından uzak bir yaşam süren ünlü isim, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



Özer, paylaşımında; "Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim. Zerrin Özer" ifadelerini kullandı.



YORUM YAĞDI



Zerrin Özer'in paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi. Şarkıcı Hatice, "Olmadı bu Zerrin ablacığım böyle büyük güçlü bir ses... Umarım geçici bir karardır" yorumunda bulunurken Ender Saraç da "Kabul etmiyoruz" diye yazdı.



