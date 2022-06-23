Leyla Tanlar kep attı!
Genç oyuncu üniversiteden mezun oldu, gecikmeli yapılan kep töreninin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı
Leyla Tanlar, İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim almaya başlamıştı. Tanlar, 2020’de mezun olmuştu. Pandemi nedeniyle yapılamayan tören, geçtiğimiz gün gerçekleşti.
Oyuncu, kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: “Covid gecikmeli tören.”
Oyuncu, kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: “Covid gecikmeli tören.”