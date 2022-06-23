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Leyla Tanlar kep attı!

Genç oyuncu üniversiteden mezun oldu, gecikmeli yapılan kep töreninin fotoğraflarını Instagram'da paylaştı

Ekleme: 23.06.2022 - 09:55 Güncelleme: 23.06.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Leyla Tanlar, İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar Bölümü’nde eğitim almaya başlamıştı. Tanlar, 2020’de mezun olmuştu. Pandemi nedeniyle yapılamayan tören, geçtiğimiz gün gerçekleşti.

Leyla Tanlar kep attı!

Oyuncu, kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: “Covid gecikmeli tören.”
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