. İbrahim Tatlıses'ten eski karısına olay sözler!
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Beyaz Gazete
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İbrahim Tatlıses'ten eski karısına olay sözler!

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile aşkının bitmesine sebep olarak eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'i gösterdi. Ahmet Tatlıses ve annesinin kendisine büyü yaptığını iddia eden İbrahim Tatlıses'in sözleri sonrası Adalet Sara'dan paylaşım geldi.

Ekleme: 23.06.2022 - 09:43 Güncelleme: 23.06.2022 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük asistanı Gülçin Karakaya ile evlenme hazırlığı yaparken sessiz sedasız bir ayrılık yaşadı. Karakaya'yı çok sevdiğini söyleyen Tatlıses ilişkisinin bitmesine oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara'nın sebep olduğunu söyledi. İbrahim Tatlıses bununla da kalmadı ve eski eşi ve oğlunu büyü yapmakla suçladı.

Tatlıses, eski eşi Adalet Hanım ve oğlu Ahmet Tatlı'nın kendisine ait olan Bodrum'daki evine büyü yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

İbrahim Tatlıses'ten eski karısına olay sözler!

"EVİME DOMUZ YAĞI SÜRMÜŞ"
"Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler... Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş kahroluyorum. Ona ev aldım araba aldım daha da alırdım ama o kara peçeli ve oğlu var ya evime domuz yağı sürmüşler" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten eski karısına olay sözler!

İBRAHİM TATLISES'İN ESKİ KARISI PATLADI
İbrahim Tatlıses'in bu sözleri oğlundan sonra bir tepki de eski eşi Adalet Sara'dan geldi.

Adalet Sara paylaşımında "Maddi ve manevi gerçekle alakalı olmayan yalahn, iftira ve hakaretlere maruz bırakılıyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'ten eski karısına olay sözler!

İbrahim Tatlıses'in eski karısı daha sonra büyüyle ilgili ayet ve surelerden alıntılar yaptığı bir paylaşımı da takipçilerine sundu.

İbrahim Tatlıses'ten eski karısına olay sözler!
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