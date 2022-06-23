. Hayko Cepkin, sahnede düştü!

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, Samsun'da düzenlenen Atakum Müzik Festivali'nde sahne aldı. Dansçılar ve görsel şovların damga vurduğu konserde talihsiz anlar yaşandı.Hayko Cepkin, konser sırasında direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken sahnede düştü.Hayko'nun düştüğü anlar bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.