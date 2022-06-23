Hayko Cepkin, sahnede düştü!
Samsun'un Atakum ilçesinde geçtiğimiz günlerde konser veren Hayko Cepkin, dansçısını taşımak isterken sahnede düştü.
Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, Samsun'da düzenlenen Atakum Müzik Festivali'nde sahne aldı. Dansçılar ve görsel şovların damga vurduğu konserde talihsiz anlar yaşandı.
Direkten indiriyordu
Hayko Cepkin, konser sırasında direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken sahnede düştü.
Hayko'nun düştüğü anlar bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.
Direkten indiriyordu
Hayko Cepkin, konser sırasında direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken sahnede düştü.
Hayko'nun düştüğü anlar bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.