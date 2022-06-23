Erkan Petekkaya'nın yeni projesi!

Payman Maadi ile Erkan Petekkaya, Türkiye'de çekilecek ve dijital platformda yayınlanacak dizi projesi için bir araya geliyor. Erkan Petekkaya, dizi için heyecanlı olduğunu söyledi.

İran sinemasının önemli oyuncularından Payman Maadi ile Erkan Petekkaya, Türkiye'de çekilecek ve dijital platformda yayınlanacak dizi projesi için bir araya geliyor. Label Medya imzalı One Way Ticket (Tek Yön Bileti) adlı projenin yönetmenliğini ise yine dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Pouria Heidary Oureh yapacak. Eylülde çekimlerine başlanması planlanan dizi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Petekkaya, heyecanlı olduğunu söyledi.