. Eniştesine acımadı! Hande'ye tam destek
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Eniştesine acımadı! Hande'ye tam destek

Hande Erçel eniştesinin gözünün yaşına bakmadı! Gamze Erçel’in eşi Caner Yıldırım zor anlar yaşadı! Herkes onları konuştu

Ekleme: 23.06.2022 - 16:26 Güncelleme: 23.06.2022 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
Hande Erçel eniştesinin gözünün yaşına bakmadı! 2012
yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellik
yarışmasında birinci seçilen ve ardından adını geniş
kitlelere duyuran Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel
hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Kerem Bürsin ile
evlenmesi beklenirken yollarını ayıran ve ardından Kaan
Yıldırım'la aşk yaşayan Erçel, bu ilişkisinde de aradığı
mutluluğu bulamamış ve ayrılık açıklamasıyla uzun süre
adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise ablası Gamze
Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a meydan okuyarak gündem
geldi. İşte detaylar...

Eniştesine acımadı! Hande'ye tam destek

Hande Erçel eniştesi Caner Yıldırım'la spor challenge yaptı ve sonunda
iddiayı kazandı.
O anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan Erçel, paylaşımının
altına ise "Benimle iddiaya girmeyecektin" notunu ekledi.
Söz konusu videoda Erçel'in iddiayı kaybeden eniştesini havuza attığı
görüldü.

Eniştesine acımadı! Hande'ye tam destek
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım,
birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.
Bunun üzerine birçok internet kullanıcısı, Hande Erçel ile eniştesi Caner Yıldırım'ın o anlarına yorum yaptı.
Sosyal medya kullanıcıları, '' Helal sana Hande '', '' Kadının gücü'' gibi yorumlarda bulundu.

Eniştesine acımadı! Hande'ye tam destek

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