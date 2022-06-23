. Eniştesine acımadı! Hande'ye tam destek

Hande Erçel eniştesinin gözünün yaşına bakmadı! 2012yılında düzenlenen Miss Civilization of Turkey güzellikyarışmasında birinci seçilen ve ardından adını genişkitlelere duyuran Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özelhayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Kerem Bürsin ileevlenmesi beklenirken yollarını ayıran ve ardından KaanYıldırım'la aşk yaşayan Erçel, bu ilişkisinde de aradığımutluluğu bulamamış ve ayrılık açıklamasıyla uzun süreadından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu, şimdi ise ablası GamzeErçel'in eşi Caner Yıldırım'a meydan okuyarak gündemgeldi. İşte detaylar...Hande Erçel eniştesi Caner Yıldırım'la spor challenge yaptı ve sonundaiddiayı kazandı.O anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan Erçel, paylaşımınınaltına ise "Benimle iddiaya girmeyecektin" notunu ekledi.Söz konusu videoda Erçel'in iddiayı kaybeden eniştesini havuza attığıgörüldü.Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım,birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.Bunun üzerine birçok internet kullanıcısı, Hande Erçel ile eniştesi Caner Yıldırım'ın o anlarına yorum yaptı.Sosyal medya kullanıcıları, '' Helal sana Hande '', '' Kadının gücü'' gibi yorumlarda bulundu.