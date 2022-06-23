. Ece Yüksel'in mutlu günü!
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Ece Yüksel'in mutlu günü!

'Yargı' dizisindeki 'İnci Erguvan' rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran genç oyuncu Ece Yüksel, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle evlilik yolunda ilk adımı attı. 24 yaşındaki güzel oyuncu nişan töreninden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 23.06.2022 - 13:13 Güncelleme: 23.06.2022 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk 101' ve 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel oyuncu, 4 Haziran'da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı.

"SEVGİYLE BAKTIĞIMIZ YILLARIMIZ OLSUN"

Törenden kareleri günler sonra sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık. Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notunu düştü.

Ece Yüksel'in mutlu günü!

Oyuncunun paylaşımına hayranlarından ve yakın çevresinden tebrik yorumları yağdı. Öte yandan Yüksel, müstakbel eşinin adını henüz açıklamadı.
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