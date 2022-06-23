. Ece Yüksel'in mutlu günü!

Dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk 101' ve 'Yargı' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Ece Yüksel, evlilik yolunda ilk adımı attı. Güzel oyuncu, 4 Haziran'da uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle aile arasında yaptığı sade bir törenle nişanlandı."SEVGİYLE BAKTIĞIMIZ YILLARIMIZ OLSUN"Törenden kareleri günler sonra sosyal medya hesabından paylaşan Yüksel, "4 Haziran'da nişanlandık. Nice mutlu, birbirimize böyle sevgiyle baktığımız yıllarımız olsun. Bu özel günümüzde yanımızda olan ailemize ve sevdiklerimize teşekkür ederiz" notunu düştü.Oyuncunun paylaşımına hayranlarından ve yakın çevresinden tebrik yorumları yağdı. Öte yandan Yüksel, müstakbel eşinin adını henüz açıklamadı.