Düğün hazırlığına başladılar!

Ekranların güzel ve başarılı oyuncusu Demet Özdemir, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Sevgililer Günü'nde evlilik teklifini kabul ettiği ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yakın zamanda nikâh masasına oturmaya hazırlanan 30 yaşındaki güzel, düğün hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

2021 yılını İzmir Alaçatı’daki bir otelde karşılayan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, fotoğrafları çekilince ilişkilerini itiraf etmişti. Ünlü oyuncu, "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" demişti. Oğuzhan Koç da Instagram’da yaptığı açıklamayla aşk yaşadıklarını doğrulamıştı.



İkili, geçtiğimiz aralık ayında Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Aşıklar şehrinden dönüşte kavga eden çift, birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan Demet ve Oğuzhan, kısa sürede 'Aşk yeniden' demişti.



14 ŞUBAT'TA EVLİLİK TEKLİFİ



Barışmalarının üzerinden fazla zaman geçmeden Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısı eşliğinde Demet Özdemir, sevgilisine 'Evet' demiş, böylece ikili evlilik kararı almıştı.



"İLK VE TEK HAYRANIYIM"



Geçtiğimiz haftalarda sevgilisiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine Oğuzhan Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarf etmişti.



"ŞEY DEĞİL, BİRİ VAR"



Demet Özdemir’le bu yaz evlilik planları yapan 36 yaşındaki şarkıcı, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. "Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?" sorusuna Oğuzhan Koç, "Şey değil, biri var: Demet Özdemir” yanıtıyla nişanlısına olan aşkını dile getirmişti.



Özdemir’le aynı projede yer alma hayalinden bahseden müzisyen, "Kendi yazdığım hikâyem var. Sonbaharda çekip yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum. Ben yazıp, oynayacağım. Keşke Demet’le birlikte oynasak ne güzel olur. Onun sahne kabiliyetinden eminim ve onun oynamasını çok isterim" ifadeleri kullanmıştı.



'SÖZ' ALIŞVERİŞİ



Aşklarını her fırsatta haykıran genç çiftten Demet Özdemir, son olarak Zorlu AVM'de görüntülendi. Neşeli halleri dikkatlerden kaçmayan güzel oyuncu, yakında kız isteme merasiminin olacağını açıkladı.



Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, 'evlilik' ile ilgili sorular üzerine şu açıklamayı yaptı:



Bugün annem, ablam ve ailem için isteme alışverişi yapmaya geldim. Şu an için inanın düğün tarihine dair net bir durum yok. İkimiz de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Ben de bugün setten çıkıp, hızlıca alışveriş yapmaya geldim. Tarihi belirlediğimiz gün sizinle de paylaşacağız.



