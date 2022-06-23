Ceyda Ateş'in yeni projesi!

Amerika'ya yaşayan Ceyda Ateş, yeni bir sinema filmi için el sıkıştı. Ceyda Ateş, Son Dilek adlı yapımda rol alacak.

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, yeni bir sinema filmi için el sıkıştı. 'Son Dilek' adlı yapımda rol alacak Ateş'e Anıl Altan ve Seda Akman eşlik edecek. Ateş önceki gün film çekimleri için İstanbul'a geldi, ekiple birlikte okuma provaları yaptı. Yapım, bir anne ve küçük kızının hayatta yaşadıkları türlü zorlukları ve çaresizliğin getirdiği çıkmazı konu ediyor.