Billur Kalkavan'ın sağlık durumu!

Geçtiğimiz ay akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, aktif olarak kullandığı ve sık sık takipçileriyle iletişim kurduğu sosyal medya hesabından, "Herkes soruyor, en iyisi buradan anlatmak" diyerek; sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Billur Kalkavan'ın akciğer kanseriyle mücadele ettiği, yönetmen Hamdi Alkan'ın "Canım dostuma acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir. Daima yanındayım" şeklindeki paylaşımı ile ortaya çıkmıştı.



Geçtiğimiz ocak ayında koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu, “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum” açıklamasında bulunmuştu.



"BENİ BU KADAR SEVDİĞİNİZİ BİLMİYORDUM"



Moralini yüksek tutan Kalkavan, sevenlerinden gelen "Geçmiş olsun" mesajlarının ardından sosyal medyada paylaşım yapmış, "Hamdi Alkan’ım ziyaretime geldi ve izin istedi, 'Paylaşabilir miyim?' diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum vallahi. Çok mutlu oldum, Allah razı olsun. Ben fotoğrafı biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Lütfen aramayın, mesaj atın. Çok yoruluyorum" mesajını yazmıştı.



"HALA 44.7 KİLOYUM, BANA ÇOK AZ"



Hastane odasında çektiği selife ile yeni bir paylaşımda bulunan ve son durumunu açıklayan oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:



Üçüncü kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hâlâ 44.7 kg ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor, Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemoretapi var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor.



TABURCU OLDU



Bu paylaşımından kısa bir süre sonra taburcu olduğunu duyuran Kalkavan, "En büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile üçüncü kemoterapi sonrası bir haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum. Tüm şahane hemşirelere, hastanenin tüm personeline tekrar tekrar teşekkürler. 21 Haziran’da tekrar görüşmek üzere. Vallahi özleyeceğim ama evimi de özledim" ifadelerini kullanmıştı.



"EVE DÖNMEKTEN MUTLUYUM, BİR DE RAHAT UYUYABİLSEM"



Şimdilerde evinde olan ünlü oyuncu, sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın çektiği pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Dinlenmeye çalıştığı görülen Kalkavan, paylaşımına, "Eve dönmekten memnun musun? Tabii çok bir de rahat uyuyabilsem... Kafamda Julie, bacak arasında Kirpi, ayak ucunda Şanslı, yanı başımda Aslan, yan yatakta Venüs ve YinYeng daha ne olsun. Buğra çekmiş gece fotoyu" notunu düşmüştü.



"BU HASTALIĞI EN HIZLI ATLATAN İNSAN OLMA YOLUNDA İLERLİYORUM"



Tüm bunların ardından Instagram hesabında 142 bin takipçisi bulunan Kalkavan, son olarak sağlık durumunu sevenlerine aktardığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Hastane yatağında çektiği yeni bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:



Herkes soruyor, en iyisi buradan anlatmak. Tetkikler yapıldı, sonuçlar mükemmel (maşallah). Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor ve yok oluyorlar. Ufak tefek bir şeyler kaldığından doktorum ilaçlarımı hafifletti. Yarın eve dönüyorum, artık hastanede çok kalmama gerek yok, enerjim iyi. Ağrım sızım yok. Hala tek sıkıntım iştah, onu da halledeceğim yavaş yavaş. Kilom 47 boyum 1.64 evli ve 6 çocukluyum. Soran, ilgilenen, dua eden, iyi niyetlerini, dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Sayenizde bu hastalığı en hızlı yenen insan olma yolunda ilerliyorum. Benden de herkese sevgiler, saygılar. Tabii ki en önemlisi bundan sonra sağlığı korumak. Bir sürü konuda düşünce yapısını değiştirmek ki, bir daha uğramasın. Bye bye pislikler.



59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın takipçilerini sevindiren bu haberine, başta Gonca Vuslateri ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler başta olmak üzere, birçok seveninden geçmiş olsun yorumları yağdı.