Acun Ilıcalı'nın mutlu günü!

2003–2016 yılları arasında evli olan Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz çiftinin18 yaşındaki kızları Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. Kızını mutlu gününde yalnız bırakmayan Ilıcalı, tören sonrası sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaştı. Ünlü isim paylaşımının altına duygusal bir not düşmeyi de ihmal etmedi.

Acun Ilıcalı, DailyMail'e verdiği röportajda, iş hayatından özel hayatına kadar merak edilen her soruya yanıt verdi. Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan TV8 kanalının sahibi, özel hayatına dair ilk kez bu kadar açık konuştu.



"Kişisel hayatım iki veya üç sezonluk bir pembe dizi olabilir" diyen Acun Ilıcalı, "Özel hayatım biraz ilginç olduğu için Türkiye'de 10 yıl üst üste en çok haberlerde yer alan kişi benim" ifadelerini kullandı.



"24 YAŞINDA İFLAS ETTİM"



Acun Ilıcalı, açıklamasının devamında, "20 yaşında evlendim, 21 yaşında baba oldum, 22 yaşında ailemi trafik kazasında kaybettim. Kızım arabanın içindeydi. 15 kırık kemikle hayatta kaldı. 23 yaşımdayken bir motosiklet kazası geçirdim ve arkadaşım yanımda vefat etti. 24 yaşımdayken iflas ettim ve bir işim yoktu. Hayattaki her olumsuzluğu yaşadım" şeklinde konuştu.



KAZA GEÇİRMİŞTİ



Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşı Yasmin'in içinde bulunduğu cip, geçtiğimiz aylarda Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı. Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşının içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.



Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Leyla Ilıcalı ve arkadaşının Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.



Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kaza sonrası ilk paylaşımını yaptı. Yılmaz, "Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün, Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız şükürler olsun yara almadan atlattı."



LEYLA LİSEDEN MEZUN OLDU



Tv8 kanalının sahibi sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla, liseyi bitirdi. Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın yanı sıra abla Banu Ilıcalı ve Esat Yontunç, Leyla'yı mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı.



Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, kızının mezuniyet töreninde eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya geldi.



ESKİ EŞİYLE POZUNU PAYLAŞTI



Ilıcalı, kızı ve eski eşiyle verdiği pozlarını 14 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Acun Ilıcalı paylaşımına şu notu düştü:



Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık…Öğretim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum.'