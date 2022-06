. Türkiye güzeli yeğeniyle tatilde!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, hem özel hayatıyla, hem de paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Şahin önceki gün kaldığı otelinde iskelesinde görüntülendi. Tüm yeğeniyle vakit geçiren manken fit görüntüsüyle dikkat çekti.2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, ılın yarısını seyahat ederek geçirdiği için uçak yolculuğundan yorulduğunu söylemişti. 2018 Türkiye Güzeli, geçtiğimiz haftalarda aylarda şöyle konuşmuştu:İstanbul'da olmak iyi geldi. Bayağı keyifliyim. Yeni projeler var. Onları planlıyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zırt pırt uçmak beni yormuş. Bir süre bir yerde sabit kalmak istediğim için geçen hafta Paris'e bile gitmedim.'ŞU AN SABİT KALMAK BANA FAYDALI'Genç model, 'Seyahat etmekten yoruldum Paris'e bile gidemiyorum' şeklindeki mesajının yanlış anlaşıldığını savunup, 'Demek istediğim; İstanbul'da olmaktan çok mutluyum, şu an zırt pırt uçmak insanı yoruyor. Şu an sabit kalmak bana faydalı. Öyle bir şey demedim. Sosyal medyadaki yorumları okumuyorum, eskiden okurdum' şeklinde konuşmuştu.BODRUM TATİLİNE ÇIKTILARInstagram hesaplarından yayınladıkları tatil pozlarıyla sıkça adlarından söz ettiren Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin, önceki günlerde ise Bodrum Demirbükü Koyu'nda birlikte tatil yaparken görüntülenmişti.Plaja beraber inen ikiliden Şeyma Subaşı, bol bol yüzmeyi tercih etmiş; Şevval Şahin ise güneşlenmekle yetinmişti. Günü birlikte geçiren eski dostlar, 'Buzlar eridi' mesajı vermişti. Tüm bakışları üzerlerinde toplayan ikilinin neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenmişti.'ŞEYMA' YORUMU!Sonraki günlerde yeni fotoğraflarını paylaşan Şahin'e, 'Çok güzel olmuşsun', 'Işığın yeter' ve 'Kuğu gibisin' gibi yorumlar yapılırken, bir takipçisinin yazdığı Şeyma Subaşı yorumu ise dikkatlerden kaçmamıştı:Şeyma Subaşı özentisi, ve aynı pozlar.Modelin bir başka takipçisi de sessiz kalmayarak, bu yoruma 'Şeyma sen misin, kıskançlığından mı böyle yazdın?' diyerek cevap verdi. Güzel model ise, bu yorumlara bir yanıt vermemişti.GİZEMLİ ARKADAŞGeçtiğimiz haftalarda sezonu açan ve sık sık tatil paylaşımları yapan Şevval Şahin, son olarak geçtiğimiz gün yanında bir erkek arkadaşı ile Bodrum'da objektiflere takıldı. Gizemli erkek arkadaşı, Şahin'in elini tutarak bottan inmesine yardımcı oldu.22 yaşındaki güzel model, fit vücudu ve turuncu bikinisi ile denize girerek tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.YEĞENİYLE VAKİT GEÇİRDİManken Şevval Şahin önceki gün Bodrum Susona Otel'in iskelesinde görüntülendi. Yeğeni Eva Mira ile vakit geçiren ve onu bir an olsun kucağından indirmeyen Şahin yeğenini havaya atarak neşelendirdi.HAYRAN BIRAKTIBir ara annesinin kucağında su ile tanışan yeğenini cep telefonu ile görüntüleyen Şahin daha sonra kendisi de denize girdi. Şahin beyaz bikinisi ve fit vücudu ile herkesi yine kendine hayran bıraktı.