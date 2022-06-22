Tatil pozuna yorum yaptı!

Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'ın tatil pozuna yorum!

Mutlu evliliği ve ikiz kızlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alan oyuncu Anıl Altan, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Altan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Pelin Akil ise çocuklarının babasının yeni pozuna kayıtsız kalamadı.



Altı yıl önce nikah masasına oturan Pelin Akil-Alin Altan çifti, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Sosyal medya hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Akil, geçtiğimiz aylarda eşinin paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekmişti.



FOTOĞRAF KRİZİ



Anıl Altan, bornozlu pozlarını ''Ayna ayna söyle bana'' notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Eşinin fotoğraflarını gören 35 yaşındaki oyuncu, Altan'ın pozlarına kayıtsız kalmamıştı.



Pelin Akil, paylaşıma, ''Neden bornozla?'' yorumunu yaptı. Anıl Altan da eşine ''Çünkü o an üstümde o vardı'' yanıtını vermişti.



"AKILLARDA SORU İŞARETİ"



Mutlu evlilikleri devam eden oyuncu çiftten Atan, bu kez tatilde verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağarken; Pelin Akil'den de bir yorum geldi.



Güzel oyuncu, eşi ve kızlarının babasına; "Ben tatile giderken bunu koyman? Akıllarda soru işareti" yorumunu yaptı.



İki çocuk babası Altan da Akil'e; "Tatile gidemiyorum fotoğrafını koyuyorum" yanıtını verdi.



"İYİ Kİ BİRBİRİMİZİ BULDUK"



Öte yandan Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda 32 yaşına basan Anıl Altan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Altan'ın 2019 yılında çektiği bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, gönderisine, şu notu düşmüştü:



"Canımın içi güzel kocam 2019'da çekmişim bu güzel fotoğrafını. O zaman bu çanta bebeklerin bez çantası değildi, bu sene de aynı yerdeyiz. (aynı çantaylayız) Hep bana böyle el uzatansın. En yorulduğumda, en kötü ve çaresiz hissettiğimde de bu el bana böyle uzanır, hadi gel gidiyoruz dediğinde de… Hiç de sorgulamam nereye ne zaman.. “Hadi” derim gideriz. İyi ki doğdun, iyi ki birbirimizi bulduk ,iyi ki bu iki dünya güzeli bizi buldu, seni çok seviyorum. En büyük şansımsın. Nice mutlu beraber sağlıklı sevgili saygılı senelere."





