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Şeyma Subaşı, Afrika'da!

Şeyma Subaşı, kızı Melisa ve yakın arkadaşıyla birlikte Afrika’ya gitti.

Ekleme: 22.06.2022 - 10:51 Güncelleme: 22.06.2022 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Sürekli Miami'de görmeye alıştığımız Şeyma Subaşı, rota değiştirdi. Subaşı, kızı Melisa ve yakın arkadaşıyla birlikte Afrika’ya uçtu.

Şeyma Subaşı, Afrika'da!

Yetim çocuklarla buluştu
Malavi’de yetim çocuklarla bir araya gelen Subaşı, o anları takipçileriyle paylaşarak, yapmak istediği projeleri anlattı.

Şeyma Subaşı, Afrika'da!

"Saha çalışmasındayım"
Subaşı, “Bazılarınız buraya tatil için geldiğimi düşünmüş olabilir. Buraya bir saha çalışması için geldim. Dünya Çocuk Faaliyetleri ile aklımdaki projeleri paylaştım.” dedi.

Şeyma Subaşı, Afrika'da!

Afrikalı kadınlarla eğlenceli videosunu paylaşan Subaşı'nın, ziyaretine yorum yağdı.
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