. Şeyma Subaşı, Afrika'da!

Sürekli Miami'de görmeye alıştığımız Şeyma Subaşı, rota değiştirdi. Subaşı, kızı Melisa ve yakın arkadaşıyla birlikte Afrika’ya uçtu.Malavi’de yetim çocuklarla bir araya gelen Subaşı, o anları takipçileriyle paylaşarak, yapmak istediği projeleri anlattı.Subaşı, “Bazılarınız buraya tatil için geldiğimi düşünmüş olabilir. Buraya bir saha çalışması için geldim. Dünya Çocuk Faaliyetleri ile aklımdaki projeleri paylaştım.” dedi.Afrikalı kadınlarla eğlenceli videosunu paylaşan Subaşı'nın, ziyaretine yorum yağdı.