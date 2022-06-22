POS cihazı ile bağış topladı!

Oyuncu İlker Ayrık, kanser tedavisi gören çocukların yararına faaliyet gösteren ve kendisini de yönetim kurulu üyesi olduğu Gülmek İyileştirir Derneği yararına düzenlenen Uluslararası İstanbul Ödülleri töreninde, POS cihazıyla bağış topladı.

Oyuncu İlker Ayrık, kanser tedavisi gören çocukların yararına faaliyet gösteren ve kendisini de yönetim kurulu üyesi olduğu Gülmek İyileştirir Derneği yararına düzenlenen Uluslararası İstanbul Ödülleri töreninde, POS cihazıyla bağış topladı. Gecede sahne alan şarkıcı Demet Akalın, kredi kartıyla bağış yaptı. 2014 yılında Ayrık'ın sunduğu 'Ben Bilmem Eşim Bilir' adlı yarışmada son model bir araba kazanan ünlü popçu, arkadaşına takılmayı da ihmal etmedi.



İlker Ayrık, Uluslararası İstanbul Ödülleri töreninde çocuklar için açılan hijyenik oyun merkezi yararına para topladı. Tören öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen 42 yaşındaki oyuncu, heyecanlı olduğunu söylerken, Demet Akalın sürpriz dikkat çekti.



"GÜZELCE OYUNLARINI OYNUYORLAR"



Örnek bir davranışa imza atan Ayrık, "Bu gece, benim de yönetim kurulunda çalıştığım Gülmek İyileştirir Derneği yararına yapılıyor. Güzel olacak inşallah. Kanser tedavisi gören çocuklar için hijyenik oyun merkezleri açıyoruz. Üç tanesi İstanbul'da, dördüncü merkezimizi ise Samsun'da açtık. Bağışıklığı baskılanmış çocuklar sosyal ortamda bulunamıyorlar. Oyun merkezlerimiz steril edilmiş durumda ve orada güzelce oyunlarını oynuyorlar, aileler de mental destek alıyor" açıklamasını yaptı.



"PALAVRADAN DEĞİL, HER SABAH EKİNLERE BAKIYORUM"



Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Beykoz'daki çiftliğiyle yakından ilgilendiğini ve içindeki çiftçiyi çıkardığını belirten Ayrık, şu ifadeleri kullandı:



İçimde bir çiftçi varmış, içimdeki minik çiftçi ile barıştım, şu anda toprakla uğraşıyorum. Yaz aylarını tarlamda çalışarak geçireceğim. Daha önce gıda ve restoran üzerine zaten dükkanımız vardı. Bu hevesle çiftliğe girmiş olduk, orada da bir yer açtık. Palavradan değil yani, her sabah tarlaya gidip ekinlere bakıyorum ve akşama kadar orada çalışıyorum. Satış bir sonraki aşamada olacak. Önce kendi restoranımız için yetiştiriyoruz, artarsa tabii ki paylaşırız. 20 gün sonra biberlerim, 40 gün sonra domateslerim oluyor, yazın bunlarla geçecek.



"OKAN YOLLA ORADAN KREDİ KARTIMI"



'Yılın En İyi Pop Kadın Şarkıcısı' ödülüne layık görülen Demet Akalın, Bodrum'dan gelerek, gecede sahne aldı. Şarkılarıyla konuklarını eğlendiren popçu, kanserli çocukların oyun merkezleri için bağış toplandığını duyunca, Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan arkadaşı İlker Ayrık'a şakayla takıldı.



Ünlü şarkıcı, daha önce Ayrık'ın sunduğu yarışma programından araba aldığını hatırlatıp, oyuncuya "Senin çok paranı aldık, senden araba aldık. Şimdi ilk bağışı ben yapacağım. Okan oradan yolla kredi kartımı" diye seslendi.



20 BİN TL BAĞIŞ



Eski eşi Okan Kurt'un kulisten kredi kartını yollamasının ardından Akalın, hemen yanına gelen Ayrık'ın elindeki POS makinesinden 20 bin TL'lik ödeme yaparak, takdir topladı.



"GÜLDEN TARZI DİYORLAR"



Ödül gecesinde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan Gülden Karaböcek, kendisi için yapılan 'Arabesk kraliçesi' yorumlarına katılmadığını söyledi: Yakında yeni bir single çıkaracağım. Müzik tarzım koyu arabesk değil, bu tarz şarkıları fazla okumuyorum. Ödül gecelerine katılıyorum, şimdiye kadar pek çağırılmıyorduk. Pop okumadım, aslında tam koyu arabesk de değil benim tarzım. Ona bakarsanız hayranlarım arabesk de demiyor, 'Gülden tarzı' diyorlar. Çok koyu arabeskleri okumadım.



