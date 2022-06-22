Onur Tuna'dan ilanı aşk!

Mahkum dizisinde Fırat Bulut karakterine hayat veren Onur Tuna'nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, meslektaşı Yasemin Yazıcı ile aşk yaşıyor. Yasemin Yazıcı, sevgilisi ile çekilen fotoğrafını beyaz kalp emojisiyle paylaşırken Onur Tuna yeni aşkına sosyal medyadan bakın nasıl karşılık verdi.

FOX TV'de yayınlanan Mahkum dizisinde Fırat Bulut'u canlandıran Onur Tuna'nın meslektaşı Yasemin Yazıcı ile sevgili oldukları ortaya çıktı.



Şimdelerde Mahkum dizisi ile ekranlara gelen başarılı oyuncu Onur Tuna kalbini kendi gibi oyuncu olan Yasemin Yazıcıya kaptırdı.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR



Mahkum dizisinin sezon arası vermesini fırsat bilen ünlü ikili Onur Tuna ve Yasemin Yazıcı soluğu Filipinler'de tatilde aldı. Yaklaşık 6 aydır sevgili oldukları konuşulan ünlü isim birlikte olduklarını sosyal medya paylaşımlarıyla sevenlerine duyurdu.





YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI



En son Hande Doğandemir ile ilişkisi olan ve geçtiğimiz ocak ayında birlikteliklerini sonlandıran Onur Tuna'nın yeni aşkı yine meslektaşı oldu.





Onur Tuna ile tatil için Filipinler'e giden Yasemin Yazıcı, birlikte çekildikleri karelerini Instagram hesabından beyaz kalp emojisiyle paylaştı. Onur Tuna'dan da bu paylaşıma karşılık gecikmedi ve sevgilisini etiketleyerek kalp emojisiyle yayınladı.





Aşklarını ilan eden Onur Tuna-Yasemin Yazıcı çiftinin bu paylaşımları sosyal medyada hayranları tarafından büyük ilgi gördü.