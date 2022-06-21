Seren Serengil isyan etti!

Boğaz'daki ünlü bir balıkçıda yemek yiyen Seren Serengil’in ve sevgilisi Mustafa Tohma gelen hesaba isyan etti

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, ünlü şarkıcı ve bir arkadaşlarıyla Boğaz’daki ünlü bir balıkçıya gitti. Gece sonunda gelen 3 bin 340 TL’lik hesaba isyan etti.



Son dönemde kazık fiyatlarıyla şaşkına çeviren Boğaz'daki balıkçılar, bu kez iş adamı Mustafa Tohma'yı isyan ettirdi.



Seren Serengil ile yaşadığı aşkla tanınan Tohma, önceki gün Anadolu Hisarı'nda bulunançok popüler bir balıkçıya gitti.



Masaya otur oturmaz 90 TL kuver yazan mekanın işletmecileri, gün sonunda üç kişiye 3 bin 340 TL hesap çıkarttı.



Bu rakam karşısında şaşkınlık yaşayan Mustafa Tohma, isyanını sosyal medyadan "Haftanın beş günü dışarıda yerim ama bu nedir ya! Sadece meze" diyerek dile getirdi.



Öte yandan, önceki gün gittiği İtalya'dan son günlerde özellikle balık restoranlarının yazdığı fahiş kuver ücretiyle ilgili konuşan Vedat Milor, şunları söyledi:



Batı'dan kuver ücretini alıp uyguluyoruz ama içeriğini dikkate almıyoruz. Müşteriyi cüzdan olarak gören bazı işletmeler, hiçbir hizmet sunmadan müşteriyi tokatlamak için hesaba kuver yazıyor.

