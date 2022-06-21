Hakan Ural'ın eşi korkuttu.

Hakan Ural müjdeyi duyurmuştu! Üçüncü bebeğine hamile olan Nur Tuğba Namlı'nın paylaşımı endişelendirdi!

Hakan Ural müjdeyi duyurmuştu! Kanal D'de Hakan Ural

ile birlikte Neler Oluyor Hayatta isimli programı sunan Nur

Tuğba Namlı, 2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile

dünyaevine girmişti. Bu evlilikten iki çocuk dünyaya

getiren Namlı, geçen günlerde Hakan Ural'ın duyurduğu

müjdeli haberle gündem olmuştu. Ural, "Nur Tuğba

hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek"

diyerek güzel haberi duyurmuştu. Üçüncü bebeğine hamile

olan Nur Tuğba Namlı'dan üzücü haber geldi. Sağlık

durumu hakkında bilgi veren ünlü sunucu, her ne kadar

'iyiyim' dese de hayranlarını endişelendirdi. İşte detaylar...



Hakan Ural, geçen günlerde partneri Nur Tuğba Namlı'nın hamile olduğunu duyurmuştu. Ural, "Nur Tuğba hamile. Ailemize biri daha katılacak. Cinsiyeti ise erkek" ifadelerini kullanmıştı.



Üçüncü bebeğine hamile olan Nur Tuğba Namlı'dan kötü haber geldi. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında yaptığı son açıklamayla hayranlarını endişelendirdi.



Instagram'ın hikaye kısmında bir açıklamada bulunan Nur Tuğba Namlı, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



Ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bu fotoğrafı bugünkü yayından... Bilerek bu resmi seçtim çünkü iyi olduğumu sizinle paylaşmak istedim. Bugün belimin ağrısı nedeniyle tedbiren yaptırmış olduğum Covid19 testim pozitif çıktı.



"HEM BEN HEM BEBEĞİM GAYET İYİYİZ"

Çok hafif semptomlarla geçiriyorum, sağlık durumun gayet iyi merak etmeyin. Hamilelikle birlikte bağışıklık sistemin olduğundan daha çabuk etkilendi sanırım. Hem ben hem bebeğim gayet iyiyiz. En kısa zamanda beraberiz. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler"



