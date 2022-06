Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'in kız kardeşi görenleri hayran bıraktı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Voleyboldaki başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş, katıldığı ödül törenine derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile damga vurmuştu. 22 yaşındaki yıldız voleybolcu Zehra Güneş, son olarak kendisi gibi voleybolcu olan kız kardeşi Mina Güneş'in doğum gününü kutladığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Zehra Güneş'in kendisi gibi milli voleybolcu olan iki kız kardeşi var. İrem Nur Güneş ve Mina Güneş ablaları gibi gümbür gümbür geliyor. Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor. İşte Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur...





Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül törenindeki şıklığı ile çok konuşulmuştu. Yıldız voleybolcu, Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı.. Zehra Güneş, göğüs dekolteli mini elbisesi ve bol bağcıklı ayakkabısıyla beğeni toplamıştı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan isimlerinden olan Zehra Güneş, aynı zamanda başarılı kulüplerden Vakıfbank SK'nin de formasını terletiyor.





A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup ederek gönülleri fethetmişti.



Zehra Güneş kendisi gibi Vakıfbank'ta ter döken kız kardeşi Mina Güneş'in doğum gününü "Benim miniğim. İyi ki doğdun" sözleri ile kutladı.





Zehra Güneş'in yine Vakıfbank'ta 'Pasör Çaprazı' pozisyonunda oynayan kız kardeşleri İrem Nur Güneş...



Son zamanlarda hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelen Zehra Güneş, voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliği ve tarzıyla da adından bahsettiriyor.



Güzelliği Türkiye sınırlarını aşan ve binlerce yabancı hayranı da bulunan Güneş, iddialı sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerini büyülüyor.





Bir süredir Eren Ali Dişli ile aşk yaşayan 22 yaşındaki milli voleybolcu, Elle Stylish Awards ödül töreninde güzelliğiyle çok konuşulmuştu.





Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın parlayan yıldızlarından olan Zehra Güneş, gecede su yeşili göğüs dekolteli mini elbise ve bol ipli ayakkabısıyla dikkat çekmişti.





Cesur tarzıyla tam not alan Zehra Güneş, beğeni toplamıştı.





İŞTE ZEHRA GÜNEŞ'İN ÇOK KONUŞULAN KOMBİNİ



Vakıfbank ile sezonu beşte beş kupayla kapatıp, Sultanlar Ligi'nin En Değerli Oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi orta oyuncusu ödülünü alan başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş, Elle Stylish Awards töreninde Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü aldı.





Gecede sevgilisi Eren Dişli'nin eşlik ettiği Zehra Güneş, ödül konuşmasında annesine teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı.





'BU ÖDÜLÜ BÜTÜN ANNELER VE KIZLARI İÇİN ALIYORUM'



Zehra Güneş, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:



"Dünyanın çok farklı yerlerinde, farklı turnuvalarında çok zor çok stresli maçlar yaşadım. Ama bu kalabalık, bu ortam gerçekten bambaşka. Bana bu heyecanı ve onuru yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim.





Bu gece burada bulunmak hayallerimin ötesinde. Çünkü henüz küçük bir kız çocuğu olarak 12 yaşında başlayan hikayem, pek çok insan tarafından benimsenmiş ve şu an hayatın pek çok alanında takdir görmekte.







Aslında ne kadar benimmiş gibi görünse de burada söylemekten gurur duyarak, çok iyi bir terzi, çok iyi bir anne, ayakları üstünde duran beni ve benim gibi voleybol oynayan kız kardeşlerimi son gücüne kadar motive veren benim annemin hikayesi. Bu ödülü bütün anneler ve kızları için alıyorum."





Güneş'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Her zaman çok cool", "Çok güzel görünüyorsun" yorumlarında bulundu.





Tuğba Şenoğlu'nun nişanına milli voleybolcu Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli ile katılmıştı.





KEVIN DURANT MARKAJINA ALMIŞTI



NBA takımlarından Brooklyn Nets forması giyen ve ABD Basketbol Milli Takımı ile Tokyo'da mücadele eden Kevin Durant'in, Filenin Sultanları'nı yakından takip eden isimlerden olduğu ortaya çıkmıştı.





32 yaşındaki yıldız basketbolcu, sosyal medya hesabından Zehra'yı takibe almıştı.