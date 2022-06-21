Arda Kural yeniden setlerde

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, yeniden setlerde.

Bir dönem ekranların 'Yerli Leonardo DiCaprio'su' olarak anılan Arda Kural, Psikoz teşhisi konulmasının ardından setlere ara vermişti. Yıllar sonra Altan Erkekli’nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Yıldızlara Bak' isimli filmle beyazperdeye dönen Kural, “Setlere dönmek güzel bir his, güzel şeyler yapıyoruz” dedi.



Arda Kural, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yıllarca ekranlardan uzak kalmıştı. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre ortalarda görünmeyen 'Yerli Leonardo DiCaprio'dan güzel haber geldi. Kadrosunda Altan Erkekli gibi usta isimlerin de bulunduğu 'Yıldızlara Bak' filmi, başrol oyuncusu Arda Kural ile çekimlerine başladı. Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel’in oturduğu dram türündeki yapımın, Kural’ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim'de izleyicisiyle buluşacağı öğrenildi.

"GÜZEL BİR FİLM, ANLAMI VAR"



Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, “Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi. Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik. Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum” dedi.



"SETLERE DÖNMEK GÜZEL BİR HİS"



Tekrar setlere dönmek hakkında da fikirlerini dile getiren Arda Kural, “Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin. Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim” ifadelerini kullandı.