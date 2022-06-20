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Şükrü Özyıldız sezonu açtı!

Romantik komedi türündeki yeni filmi 'Aşk Taktikleri'nde Demet Özdemir ile başrolü paylaşan Şükrü Özyıldız, tatil sezonunu açtı. Kaslı görüntüsüyle dikkat çeken Özyıldız'ın tekne pozları sosyal medyayı salladı.

Ekleme: 20.06.2022 - 10:37 Güncelleme: 20.06.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk Taktikleri' filmiyle gündemde olan Şükrü Özyıldız, 'Yasemin Şefik +1' isimli podcast programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamaları ve eğlenceli yorumlarıyla dinleyenlere kahkaha dolu bir an yaşattı.

Dijital platformda yayınlanan 'Aşk Taktikleri' filmiyle gündemde olan Şükrü Özyıldız, "Aynaya çok az bakıyorum. Evde geçen bir arkadaşım fark etti, sadece banyoda ayna var. Ben de giysi odasına bir tane aldım. Aynaya bakan biri değilim” dedi.

Şükrü Özyıldız sezonu açtı!

"ÇOK DIŞARI ÇIKIYORUM AMA PAYLAŞMIYORUM"

Yasemin Şefik’in “Seninle hiç dışarıda karşılaşmıyorum. Eğlenmeye çıkmaz mısın?” sorusuna yakışıklı oyuncu, “Aslında çok çıkıyorum. Sadece bunu paylaşmayı sevmiyorum. Bunun tanınmış kişi olmakla da ilgisi yok. Eskiden de böyleydim. Hatta zamanında Messenger'da takılırken, hep çevrimdışı olurdum” açıklamasıyla dikkat çekti.

Şükrü Özyıldız sezonu açtı!

PARTNERİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Özdemir, son olarak aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından dijital platformda izleyicisiyle buluşan 'Aşk Tatikleri' filmindeki partneri Şükrü Özyıldız'ın doğum gününü kutladı.

14,7 milyon takipçisi olan Instagram hesabının hikayeler bölümünden Özyıldız ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayınlayan güzel oyuncu, rol arkadaşını da etkiketleyerek "İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Hep mutluluk getirsin sana hayat, hep başarı..." mesajını yazdı.

Şükrü Özyıldız sezonu açtı!

DEMET ÖZDEMİR'E ÖVGÜ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı'nda görüntülenen Şükrü Özyıldız, Özdemir ile başrolü paylaştığı 'Aşk Taktikleri' filmi hakkında konuşarak, "Onun için de çok heyecanlıyım, çok da güzel bir film oldu. Demet çok iyi bir oyuncu, çok iyi bir partner" ifadelerini kullanmıştı.

TEKNE TURUNA ÇIKTI

Son olarak final yapan 'Masumlar Apartmanı'nda rol alan Şükrü Özyıldız, Fethiye'de tatil yapıyor. Tekne turuna çıkan 34 yaşındaki oyuncunun, "Müsaadenizle ben sezonu açıyorum" notuyla yayınladığı fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Spor tutkunu olan Özyıldız'ın, kaslarına yorum yağdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Şükrü Özyıldız sezonu açtı!

ÜNLÜ İSİMLER KAYITSIZ KALAMADI

Ezgi Mola ve Merve Dizdar da karelere kayıtsız kalmadı. Mola, fotoğraflara "Açmayaydın sezonu be Şükrü’m!" yorumunu yaparken, Dizdar ise, "Aç tabi sezonu Şükrü! Vuhuu!" mesajını yazdı.
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