. Okan Turan ve Katre Yırtıcı evlendi!
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Okan Turan ve Katre Yırtıcı evlendi!

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan, sevgilisi Katre Yırtıcı ile dünyaevine girdi. Muhteşem düğüne cemiyet, iş, siyaset ve spor dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Ekleme: 20.06.2022 - 10:41 Güncelleme: 20.06.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Futbolcusu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan uzun zamandır aşk yaşadığı Katre Yırtıcı ile evlendi.

Okan ve Katre çiftinin nikah şahitliğini Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, ünlü teknik direktör Mustafa Denizli ve televizyoncu Esat Yontunç yaptı. Düğünden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Okan Turan ve Katre Yırtıcı evlendi!

Okan Turan'ın düğününe Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katıldı.

Genellikle siyah t-shirt giymesiyle bilinen Ilıcalı'nın tercihi bu kez takım elbise oldu. Acun Ilıcalı ve sevgilisinin şıklığı dikkat çekti.

Okan Turan ve Katre Yırtıcı evlendi!

Okan ve Katre çiftinin en büyük destekçisi abisi Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan oldu. Turan çifti konuklarla tek tek ilgilendi.

Okan Turan ve Katre Yırtıcı evlendi!

Okan Turan ve Katre Yırtıcı Koronavirüs salgını sonrası düğünlerini ertelemişti.

Okan Turan ve Katre Yırtıcı evlendi!
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