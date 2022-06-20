. Nejat İşler'den 'Ercüment Çözer' açıklaması!
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Nejat İşler'den 'Ercüment Çözer' açıklaması!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nejat İşler, Erdal Beşikçioğlu'nun 'Behzat Ç.'nin yeniden ekranlara döneceğini duyurmasının ardından, kendisinin de rol aldığı ve 'Ercüment Çözer' karakterine hayat verdiği diziye dair açıklamada bulundu.

Ekleme: 20.06.2022 - 10:44 Güncelleme: 20.06.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Behzat Ç., 3. kez ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide Behzat Ç. karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu, yapımın yeniden izleyiciyle buluşacağını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

"BİZİ İKNA ETMEK ZOR DEĞİL!"

Bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, "Bizi ikna etmek hiç öyle sanıldığı gibi zor bir şey değil. Yazılı bir metin içerisinde gördüğünüz hikaye sizi etkiliyorsa bütün sanatçılar için bu yeterlidir. O yüzden ikna etmek zor olmaz, iyi bir eser varsa ortada, sizi etkilemek o kadar zor bir iş değildir" demişti.

Ünlü oyuncu, "Behzat Ç. karakteri üzerinize mi yapıştı acaba?" sorusu üzerine, dizi sektörünü değerlendirip şöyle bir tespitte bulunmuştu:

"Bilmiyorum ki? Metin Behzat Ç. kadar güçlü yazılsa, iyi bir senaryo olsa demek ki, o kadar güçlü bir senaryo o kadar güçlü bir karakter yaratılabilse yine devamı gelecek diye düşünüyorum. Yeni kuşak dizilerin içerisinde, hep karakterlerin hikayesinin peşine takılmak yerine, olay örgülerinin peşine takılmayı tercih ettiğimiz için sistem kendi içinde tuhaf bir çöküntü yaşıyor."

Nejat İşler'den 'Ercüment Çözer' açıklaması!

"ERCÜMENT ÇÖZER KARAKTERİNE VEDA ETTİM"

Beşikçioğlu'nun bu açıklamasının ardından gözler dizide 'Ercüment Çözer' karakterine hayat veren Nejat İşler'e çevrildi. İşler, konuya ilişkin Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

50 yaşındaki ünlü isim, "Çok sevdiğim Ercüment Çözer karakterine veda ettim. Katkısı olan herkese teşekkürler. Daha yapılacak çok iş var" ifadelerini kullandı.

Nejat İşler'den 'Ercüment Çözer' açıklaması!

Behzat Ç. dizisiyle hafızalara kazınan Ercüment Çözer karakteri, Blu TV'de iki sezon yayınlanan "Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi' isimli dizinin ana karakteri olarak yer almıştı. İşler'e dizide Erkan Can, Miray Daner ve Boran Kuzum eşlik etmişti.

'ALİÇO' TAKLİDİ KIRDI GEÇİRDİ

Öte yandan Nejat İşler, geçtiğimiz aylarda oyuncu arkadaşları Kadir Çermik Aytaç ve Uşun Özel ile birlikte Cihangir'de görüntülenmişti. İşler, bir ara Çukur dizisinin oyuncusu Rıza Kocaoğlu'nun canlandırdığı 'Aliço' karakterinin taklidini yapmıştı. Masada bir süre gülme krizi yaşanmıştı. Görüntü alındığı fark edilince garsonun söylemesi üzerine mekanın ışıkları kapatılmıştı.

Nejat İşler'den 'Ercüment Çözer' açıklaması!

2014'TE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Septik şok (Sepsis) geçiren Nejat işler, 17 Ocak 2014 tarihinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı 22 Ocak'ta Bodrum'daki hastaneden İstanbul'da özel bir hastaneye nakledilmişti. Sevenlerini korkutan oyuncu, Nisan 2014'te taburcu olmuştu.
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