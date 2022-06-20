. Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı: Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyorum!
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Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı: Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyorum!

Başarılı sunucusu Müge Anlı, evleneceğini açıkladı. Müjdeli haberi verirken yüzünde gülücükler açan Anlı, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: Evlenmeye karar verdim. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu...

Ekleme: 20.06.2022 - 11:16 Güncelleme: 20.06.2022 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Milyonların severek izlediği, başarılı gazeteci Müge Anlı, canlı yayında evlenmeye karar verdiğini açıkladı.

Anlı, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum.

Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı. İşte Müge Anlı'nın müstakbel eşi

Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu.'' ifadelerini kullandı.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU DEVLET MEMURU

Müge Anlı, müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun devlet memuru olduğunu belirtti. Müge Anlı, ''Çok da saygı değer mesleği var'' dedi...
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